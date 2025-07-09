駐軍費用川普想漲 首爾：依協定

在對南韓所有商品課徵百分之廿五關稅後，美國總統川普九日表示南韓應自行支付軍事防衛費用，並暗示首爾應支付更多的駐韓美軍費用。南韓外交部回應，將按照駐韓美軍防衛費分擔特別協定支付。

川普在白宮內閣會議上向媒體說「這非常不公平」，美國「為許多非常成功的國家提供軍力」，還說「南韓賺很多錢，他們也非常優秀，但你知道，他們應自行支付軍事費用」。

川普也說在其第一任時曾說服南韓同意支付更多駐韓美軍費用，繼任總統拜登卻「取消」該協議。「我跟南韓說，你知道，我們等於給你們免費的軍事」，並說曾告訴南韓每年應支付一百億美元，還說「我只打一通電話就拿到卅億（美元），但明年我們還得再談」。

他說，美軍駐紮為駐在國帶來「巨大的」經濟利益，「這就像擁有一座城市，對他們而言是筆鉅款，對我們卻是巨大損失，所以我們正以一種非常好的方式與它們溝通」。

南韓外交部表示，不宜對於外國領導人發言做出回應，「我國政府致力於遵守並執行第十二次駐韓美軍防衛分擔特別協定，該協議已生效」。

部分意見認為，美方可能在對等關稅的談判中要求增加分擔費用及調整駐韓美軍戰略等問題，惟目前已進行的談判中並未提及防衛費問題。南韓國家安保室長魏聖洛本周被問到國防費用是否與關稅協商有關時，她說各種議題相互關聯並彼此影響。