烏克蘭拘捕2大陸公民 涉竊取「海王星」飛彈機密

烏克蘭安全局今天表示，在首都基輔拘捕2名中國公民，涉嫌為中國情報單位收集烏克蘭自主研發的「海王星」巡弋飛彈系統的機敏技術資料。該飛彈曾在2022年擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，為烏軍重要戰略武器。

安全局指出，2位被捕人士為父子關係，分別為24歲的Deng Yancheng（音譯：鄧彥成）及其父親DengZehua（音譯：鄧澤華）。鄧彥成曾是基輔一所理工大學的留學生，2023年因學業成績不佳遭退學後仍留在烏克蘭。

調查顯示，鄧彥成涉嫌試圖招募一名與烏國國防新式武器研發有關的當地人士，取得「海王星」（Neptune）飛彈的技術文件，並將資料交由其父鄧澤華轉交給中國情報單位。鄧澤華長期居住中國，定期前往烏克蘭以協助協調相關行動。

烏克蘭安全局表示，反情報人員於兩人進行機密資料移交時當場逮捕，並於其行動電話中查獲彼此聯繫與策劃間諜活動的證據。目前兩人已依據烏克蘭刑法第114條第1項（間諜罪）被正式起訴，最高可判處15年有期徒刑。

「海王星」飛彈原型為R-360，於2010年開始在烏克蘭研發，克里米亞於2014年遭俄羅斯併吞後，該飛彈被進一步改良為可對付戰艦的防禦武器。2022年4月成功擊沉造價約7.5億美元（約219億新台幣）的俄羅斯巡洋艦「莫斯科號」（Moskva），大幅提升烏軍士氣，並重創俄軍聲勢。

烏克蘭國防部隨後持續優化該型武器，使其具備打擊海上與陸地目標的能力，並與英國「暴風之影」（Storm Shadow）與美國ATACMS等遠程飛彈協同作戰。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年3月曾指出，經改良後的「海王星」射程已達1000公里。據早前官方公報資料與媒體報導，飛行時速達900公里、具備攜帶350公斤彈頭的能力，可從海、陸、空多種平台發射。

據指出，烏克蘭正積極擴大量產「海王星」飛彈，若能廣泛部署，預料將對俄軍造成更大壓力。