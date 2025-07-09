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川普可能於7月底訪英 參觀自家高球場

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
川普可能於7月底訪問蘇格蘭。圖為川普2023年前往登拜里打高爾夫球。美聯社
川普可能於7月底訪問蘇格蘭。圖為川普2023年前往登拜里打高爾夫球。美聯社

英國媒體「天空新聞網」9日引述消息人士說法，美國總統川普可能於7月底或8月初赴蘇格蘭，參觀他擁有的高爾夫球場，相關行程計畫正研議中。天空新聞網向蘇格蘭警方求證，警方表示正為「本月稍晚可能的訪問」做準備。

蘇格蘭警方助理警察總長龐德表示，「美國總統本月稍晚可能訪問蘇格蘭，相關計畫正籌備中。雖然官方還沒確認，但我們必須提前為這場重大特勤做好準備」。

據安全與維安內部人士說法，本周正持續進行相關會議，屆時可能會有多達5000名警力輪班12小時維持秩序。

報導指出，川普最終訪問日期仍未敲定。川普的兒子艾瑞克．川普先前曾說過，其父今年夏天將出席亞伯丁郡的一座新高爾夫球場正式開幕。報導說，川普若成行，將是川普回鍋白宮以來首次訪英。

由於川普集團在蘇格蘭西岸亞爾郡還擁有登拜里高爾夫球場，消息人士正計畫總統先去當地，然後北上亞伯丁郡，行程可能「幾天以上」。

川普 美國 英國 蘇格蘭

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