軍事合作日益緊密 俄外長本週末將訪問北韓

俄羅斯媒體報導，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於本週末訪問北韓。這是近期莫斯科高層頻繁造訪北韓的最新一起，凸顯兩國軍事合作日益緊密。

法新社報導，官媒北韓中央通信社指出，拉夫羅夫應北韓外交部邀請，將於7月11日至13日訪問北韓。

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（SergeiShoigu）今年已多次造訪平壤，包括上個月出席雙方簽署全面軍事協議一週年紀念活動。

北韓與俄羅斯這兩個長期受到國際制裁的國家，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年罕見訪問北韓期間，簽署一項包含「共同防禦條款」的軍事合作協議。

在俄羅斯對烏克蘭發動長達3年多的軍事行動期間，北韓已成為莫斯科的重要盟邦之一，除了提供數千名士兵，還運送大量武器，協助俄軍鞏固對庫斯克（Kursk）地區的控制。

南韓方面表示，已有約600名北韓士兵在俄烏戰爭中陣亡，另有數千人受傷。蕭依古上月在平壤表示，北韓接下來還將派遣建築工人與排雷人員前往庫斯克支援。