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印度戰機訓練中墜毀 2飛行員殉職

中央社／ 新德里9日綜合外電報導

印度官方表示，空軍1架戰機今日在西部拉吉斯坦邦（Rajasthan）墜毀，造成2名飛行員罹難。

美聯社報導，印度空軍在X發布聲明指出，這架教練機當時正執行例行訓練任務，2名飛行員不幸傷重身亡。空軍已下令展開調查，以釐清事故原因。

墜機地點位於拉吉斯坦邦楚魯鎮（Churu）附近。空軍尚未公布機型，但一名熟悉內情的軍方飛行員透露，失事的是一架雙座型的美洲豹（Jaguar）攻擊機。該名飛行員未經授權發言，因此不願具名。

現場畫面顯示，飛機殘骸散落在一片農田中。

這起事故是印度空軍近期多起墜機事件中的最新一起。光是今年，就有至少2架美洲豹戰機及1架幻象2000（Mirage 2000）戰機在例行訓練中失事。

印度 戰機 空軍

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