習近平3度警告？前內政部長爆大陸反泰國設賭場 貝東塔反擊

泰國前內政部長阿努廷爆料，被停職的總理貝東塔和中國國家主席習近平年初會面時，習近平建議泰國撤回賭場合法化的草案，否則中方會反制，貝東塔則回應，她和習近平只是意見交流。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。執政聯盟中的第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）6月18日退出聯盟，貝東塔在7月1日遭到憲法法庭停職。

為泰黨在2023年大選後執政力推賭場合法化草案，泰自豪黨在賭場合法化這個議題上和為泰黨不同調，泰自豪黨退出聯盟後，為泰黨也因為社會沒有共識決定從國會撤回草案。

泰自豪黨黨魁、前內政部長阿努廷（AnutinCharnvirakul ）昨天深夜在臉書爆料，他在2月以內政部長身分陪同貝東塔訪問中國時，中國國家主席習近平3度向貝東塔建議撤回賭場合法化的草案，如果泰國推動這項政策，中方將不得不採取反制措施，將對中國人在泰國的旅遊、貿易與投資造成影響。

阿努廷表示，儘管北京無法干預泰國的內部政策，但無視如此明確的警告是極為不智的，「泰國政府無視中國多次關切，仍執意推進法案，這勢必影響雙邊關係。」

阿努廷以中國赴泰遊客人數銳減當作證據，並指出這對泰國觀光產業造成嚴重衝擊，尤其是仰賴中國客源的企業。

針對阿努廷的爆料，貝東塔今天接受媒體訪問時表示，她把正式訪問中國時和習近平的交談視為建議與意見交流，而非警告，她和習近平的會談僅簡要提及泰國發展娛樂綜合園區的計畫，而非全面設立賭場。

貝東塔反擊指出阿努廷在加油添醋，中國旅客人數下滑和賭場合法化草案無關，真正原因是治安問題，尤其是犯罪案件，而這正屬於內政部的責任範疇。

她表示，在與習近平的會面中，對方並未提及若中國公民前往有賭場的國家，中方會採取的具體對策，「他只是告訴我，他本人不支持賭場，並說若中國公民前往有賭場的國家，中國政府會觀察他們的行為。」

她補充指出，她也曾詢問中方是否有相關的具體規範或建議，並表示「我們一向樂於傾聽。」