殺妻案頻傳…義大利修法重罰「殺害女性」罪 最高可處終身監禁

新北市土城當街殺妻案震驚台灣社會，「殺害女性」（Femicide）在義大利近年已成嚴重問題，每年平均約有150名女性受害。義國政府今年不僅提案修法加重刑罰，聯合國婦女署義大利分部6月底也以各種語言向全球發出呼籲。

新北市土城區7日發生當街殺人案，有家暴紀錄的謝姓男子尾隨外出的妻子並砍殺，造成妻子、小姨子2人送醫不治。

「殺害女性」罪是指刻意針對女性的謀殺案，加害者通常是女性的伴侶、前男友、追求者，原因出於占有女性的渴望，或無法接受分離，義大利今年上半年已發生多起驚悚案例。

今年3月25日，22歲羅馬大學生雅莉亞（Ilaria）失蹤，警方隨後發現她的屍體被裝在行李箱棄置，她遭到已分手數月的前男友用刀殺害。

4月，57歲泰瑞莎（Teresa）在家門口被分居伴侶刺殺，凶手犯案後還傳訊給受害者母親，揚言「做了該做的事」，祝她復活節快樂。5月，50歲女子卡蜜拉（Chamila）被飯店同事殺害，凶手先前已曾犯下女性殺害罪。

●義政府修法加重處罰 聯合國籲重視殺害女性議題

義大利政府今年3月提案修法，專門將「殺害女性罪」納入刑法，與一般謀殺罪區隔，最高可處終身監禁，並將加重刑罰。依犯罪情節，刻意加害女性的重傷或致死罪，刑罰至少增加1/3，嚴重可增加一半到2/3。該法案預計在7月中提交義大利參議院審議。

修法草案提出更嚴格審理程序，專門針對女性的犯罪案，檢察官必須「親自訪談」提出要求的受害女性，也須將被告的認罪協商請求，及獲釋、越獄或終止羈押情況告知受害者。

為加強預防性措施，特別是針對家暴累犯，新法案規定，如有確切證據顯示被告犯有特定罪行，將對嫌犯採取審前羈押或佩戴電子標籤軟禁。

聯合國婦女署義大利辦事處（UN Women Italy）6月26日發起一項全球性呼籲，盼重視殺害女性議題。據該單位調查指出，平均每10分鐘就有一名女性遭殺害，全球超過7億女性一生至少有一次遭受暴力對待的經驗，但國際社會花在應對性別暴力的資源遠遠不足。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線