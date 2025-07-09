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非洲5國總統將在白宮會晤川普 預計聚焦商務貿易

中央社／ 塞內加爾首都達卡9日綜合外電報導
美國總統川普（右）。路透
美國總統川普（右）。路透

美國總統川普今天將在白宮午餐會上歡迎5位非洲領導人，而商務和貿易預計將在多項潛在討論議題中，占據重要地位。

法新社報導，塞內加爾、賴比瑞亞、幾內亞比索、茅利塔尼亞和加彭這5個位於非洲大西洋沿岸國家的總統，將應川普的邀請與會。

這些國家的官員告訴法新社，他們預期總統們在白宮國宴廳（State Dining Room）會面時，重點將集中在貿易、投資和安全等議題。

但有關白宮意圖的具體細節，幾乎不為外界所知。

這次會議正值川普政府專注於關稅貿易協議，並尋求確保重要礦物的穩定供應之際。

但這5個國家缺乏像剛果民主共和國等其他非洲國家那樣豐富的礦產資源。

此次聚會前幾天，川普政府才剛慶祝正式關閉美國對外援助機構「美國國際開發總署」（USAID），並宣稱此舉結束了「以慈善為基礎的模式」。

賴比瑞亞總統波阿凱（Joseph Boakai）的新聞秘書福法納（Kula Fofana）昨天告訴法新社，波阿凱接受邀請，並著眼於不再「只是當個援助接受國」。

她說：「我們的興趣在於更加關注那些願意投資的貿易和交流夥伴。」

川普 美國 貿易協議 關稅 非洲

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