德國警方破獲恐攻計畫 逮捕27歲波士尼亞男子
德國西部警方今天逮捕一名波士尼亞年輕男子，並搜查當地數間民宅，以調查一項「伊斯蘭主義者恐怖攻擊」的資金來源。
當地警方及檢察官辦公室在聲明中表示，特警今天清晨在艾森（Essen）和多特蒙德（Dortmund）地區的行動中逮捕這名27歲犯嫌。
檢警並未說明這項恐攻計畫的細節，包括攻擊地點和如何執行，但表示調查仍在進行中。
根據德國報紙「畫報」報導，犯嫌曾接受軍事訓練。
警方也搜查當地數間民宅，民宅相關人士目前被視為證人。
根據上述聲明，警方因懷疑有組織性詐騙案件而展開調查，當局後來判定所收集的資金「將用於資助一項伊斯蘭主義者恐怖攻擊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言