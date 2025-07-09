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德國警方破獲恐攻計畫 逮捕27歲波士尼亞男子

中央社／ 柏林9日綜合外電報導

德國西部警方今天逮捕一名波士尼亞年輕男子，並搜查當地數間民宅，以調查一項「伊斯蘭主義者恐怖攻擊」的資金來源。

當地警方及檢察官辦公室在聲明中表示，特警今天清晨在艾森（Essen）和多特蒙德（Dortmund）地區的行動中逮捕這名27歲犯嫌。

檢警並未說明這項恐攻計畫的細節，包括攻擊地點和如何執行，但表示調查仍在進行中。

根據德國報紙「畫報」報導，犯嫌曾接受軍事訓練。

警方也搜查當地數間民宅，民宅相關人士目前被視為證人。

根據上述聲明，警方因懷疑有組織性詐騙案件而展開調查，當局後來判定所收集的資金「將用於資助一項伊斯蘭主義者恐怖攻擊」。

伊斯蘭 德國 恐怖攻擊

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