祭關稅大刀後…川普再要求自行負擔防衛費用 韓外交部回應

美國總統川普繼宣布將向南韓課徵25%對等關稅，另表示，南韓應自行支付軍事防衛費用；對此，南韓外交部強調會按照駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）支付。

路透社報導，川普在白宮內閣會議表示，並提到他在第一任期時曾說服南韓同意為駐韓美軍支付更多費用，但前任總統拜登取消了這項協議，認為現在等於直接提供南韓免費軍事保障。

南韓外交部表示他們不宜就外國領導人發言一一回應，但強調南韓政府會按照有效簽署並生效的第12次SMA支付防衛費用。

韓美每5年會就駐韓美軍防衛費分擔進行協商，韓媒解讀，外交部的回應表達了韓方維持現有協定的立場。

根據第12次SMA，南韓自明年起為駐韓美軍支付的防衛費分擔費用仍維持在約1.5兆韓元（約新台幣326億元）。

川普已多次對駐韓美軍防衛費分擔問題表達不滿，部分意見認為，美方可能在就對等關稅的談判中要求增加分擔費用及調整駐韓美軍戰略等問題，但在目前已進行的談判中，據稱並未提及防衛費問題。

川普已宣布自8月1日起對南韓所有進口商品課徵25%關稅，在不到一個月的最後談判期內，是否產生變數仍待觀察。