祭尹錫悅逮捕令？韓法院今晚至明晨有答案 反尹示威：天氣熱去牢裡

南韓內亂叛國案特檢組6日向首爾中央地方法院聲請逮捕前總統尹錫悅，該院9日下午進行必要性審查，尹錫悅親自出庭。審查結束後，尹錫悅將到京畿道義王市的首爾看守所等候，結果預計9日晚間或10日凌晨揭曉。

特檢組指控尹錫悅妨害執行特殊公務、濫用職權妨礙權利行使、違反「總統警衛法」、偽造公文等罪，聲請法院批准將他逮捕。尹錫悅約在9日下午2時11分（台灣時間同日下午1時11分）抵達首爾中央地院。

南韓中央日報報導，尹錫悅到達時媒體問他「獲釋僅4個月就面臨再度被捕，感想如何？」、「你打算親自在聆訊發言嗎？」、「你還是認為特檢聲請逮捕令太過分嗎？」、「你是否指示幕僚反抗（先前的）逮捕令執行？」等，尹均未回應。

若法院同意簽發逮捕令，將是尹錫悅自3月8日獲釋後，睽違123天再被拘留。若法院不同意，尹錫悅將立即釋放。尹首度被捕是1月15日，當時戒嚴聯合偵查組前往總統官邸逮捕尚未下台的尹錫悅，他也成為南韓憲政史上在任總統被捕首例。

自9日上午起，首爾中央地院外緊張高漲，挺尹和反尹陣營各自在附近示威。保守派團體約100名示威者聚集，許多人揮舞南韓、美國旗幟，或戴著寫有「逮捕（總統）李在明」的頭帶。大螢幕秀出尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴的畫面，舞台後還有標語寫著「總統，我們將永遠守護您」。

對街則有約10多名進步派YouTuber舉行示威。當尹的聲音透過擴音器響起，他們就大喊「胡扯」。他們也嘲笑挺尹示威，喊道「天氣熱，不如去牢裡」。保守派示威者呼籲警方驅離這些YouTuber，口角不斷。南韓警方在法院附近裝設金屬柵欄，並加派警力預防雙方衝突，附近巷道也額外放置障礙物。