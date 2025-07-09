英吉利海峽多國演訓反水雷 5俄艦現蹤

英國海軍表示，7月1日至8日，海軍陸續出動2艘軍艦和1架直升機，在英國周邊水域監控總計5艘俄羅斯船艦。這段時間正逢美國和烏克蘭共同主持的年度「海風」反水雷多邊演訓在英吉利海峽舉行。

繼6月在羅馬尼亞後，今年第2輪「海風」（SeaBreeze）多國演訓6月30日至7月11日在英國南部、位於英吉利海峽的波特蘭島（Isle of Portland）舉行，聚焦黑海水域的反水雷和防衛作戰能力，包含無人系統的運用，有英、美、法、愛沙尼亞、拉脫維亞、瑞典、丹麥、波蘭、西班牙、希臘，以及烏克蘭、喬治亞、土耳其、保加利亞等黑海國家參與。

同時間，在英吉利海峽和北海，陸續有2艘輕型巡防艦、1艘油輪、1艘散裝貨船及1艘訓練用船，總計5艘俄羅斯船艦現蹤。英國海軍出動巡防艦「鐵公爵」（HMS Iron Duke）、巡邏艦「泰恩」（HMS Tyne）及「野貓」（Wildcat）多用途直升機密切監控，共執行3次任務。

其中，隸屬俄羅斯海軍波羅的海艦隊的輕型巡防艦「敏捷號」（RFN Boikiy）6月下旬即曾在英國周邊水域活動，更早之前則是在5月上旬。不過，英方發現，與5月相較，「敏捷號」6月再度現蹤時，少了一個船錨。

另一艘同屬俄軍波海艦隊的同級輕型巡防艦「伶俐號」（RFN Soobrazitelny）則是在結束地中海東部的活動後，經英吉利海峽、北海返回波海基地途中，遭英方「鐵公爵」攔截伴航監控。「鐵公爵」同時還參與「海風」演訓。

值得一提的是，約一週前，隸屬俄羅斯海軍黑海艦隊的柴電動力潛艦「諾沃羅西斯克號」（RFNNovorossiysk）也現蹤英吉利海峽和北海，英國海軍出動近海巡邏艦「梅爾西號」（HMS Mersey）、「野貓」及「梅林」（Merlin）反潛直升機密切監控，期間「諾沃羅西斯克號」浮出水面航行。

「諾沃羅西斯克號」今年1月也曾現蹤英吉利海峽，當時也浮出水面航行。專家分析，潛艦浮出水面航行的可能原因包括提升行進速度（方便水下行進速度有限的柴電動力潛艦執行長程任務），以及向英國等北大西洋公約組織（NATO）國家傳達軍事存在訊號。

另一方面，俄羅斯軍艦在地中海的頻繁活動也引發義大利等區域內北約國家示警，呼籲除了立陶宛、愛沙尼亞等波羅的海國家所在的北約東翼，北約也有必要強化南翼防衛。

去年12月，莫斯科當局支持的敘利亞強人阿塞德（Bashar al-Assad）政權倒台後，俄軍已逐步將原來在敘利亞的軍事部署轉移至臨地中海、與義大利對望的北非國家利比亞。此外，阿爾及利亞、埃及等北非國家也允許俄艦停靠，供後勤補給和演訓支援之用。