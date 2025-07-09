日本十島村有感地震1720次 島民壓力增身體不適

日本鹿兒島縣外海的惡石島近期地震頻發，從6月底至今，累計發生1720次有感地震。醫師表示，居民除了害怕地震之外，經濟上的不安也成為壓力來源，並感到身體不適。

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島縣十島村的惡石島部分島民已疏散到島外，目前仍有20位居民因為工作等原因留在島上生活。

鹿兒島縣立大島醫院醫師山田直樹，今年4月起每月會定期到惡石島與小寶島等地巡迴看診2次，他本月6日到8日也前往惡石島看診，並提供健康諮詢。

山田指出，來求診的居民多半害怕搖晃之外，還因為無法從事原本的工作像是經營民宿與漁業事務等，感受到經濟上的壓力，其中有人因此睡眠不足、食慾不振，以及出現壓力伴隨而來的腹痛與噁心等身體不適症狀。

他也表示：「精神上的不安已反映在身體症狀，目前有人還處於精神亢奮狀態，但是我擔憂如果未來地震持續發生，有居民可能會提不起勁、食慾不振等，陷入『憂鬱傾向』。」

他接著說：「許多居民表示對於生活層面感到不安，我認為日後必須提供居民經濟上的援助。」

惡石島與小寶島等島嶼坐落在九州南部外海，屬於吐噶喇列島的一部分，吐噶喇列島全境行政區域劃分屬於鹿兒島縣十島村。

這一帶從6月21日起頻繁發生地震，曾觀測到最大震度6弱的地震，到了7月6日惡石島又相繼發生2次震度5強的地震，7日當地又出現震度5弱的地震。

吐噶喇列島從6月21日起到今天上午11時，已發生1720次震度1以上的有感地震。這個區域2023年與2021年也曾頻繁發生地震，不過近期的地震次數已大幅超越以往的紀錄。

氣象廳研判，這些地震震源較淺，觀測點附近的震度較大，目前呼籲當地居民留意最大震度6弱的地震。