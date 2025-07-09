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日本強化西南防衛 啟用佐賀駐屯地強化運兵

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本佐賀市的佐賀駐屯地今天啟用，駐紮在這座基地的首架陸上自衛隊V-22魚鷹型運輸機今天上午飛抵當地，其餘16架魚鷹機預計在下月底前，陸續從暫時部署地點千葉縣轉移到當地。

共同社報導，未來駐紮在佐賀駐屯地的17架V-22魚鷹型運輸機（V-22 Osprey），先前暫時部署在千葉縣木更津駐屯地。

這座基地為日本強化九州與沖繩地區防衛能力的一部分，負責運兵任務。

陸上自衛隊表示，這座基地與佐賀機場相鄰，預計與佐賀機場共用跑道，駐紮的自衛隊人數約420人，今天將舉行駐屯地啟用儀式；位在佐賀縣的目達原駐屯地約50架直升機，也將移防至佐賀駐屯地。

佐賀駐屯地的魚鷹機將主要肩負離島防衛專門部隊「水陸機動團」的運兵任務，日後也將舉行聯合訓練。日本陸上自衛隊的水陸兩棲部隊，也被稱為「日本版陸戰隊」。

魚鷹機從開發階段就問題不斷，也相繼發生致命事故。日本防衛省（相當於國防部）迄今均說明，「已在多次機會中確認安全性」，不過外界依舊強烈擔憂相關安全。

日本放送協會（NHK）報導，水陸機動團的主力部隊駐紮在長崎縣佐世保市的相浦駐屯地，與直線距離約60公里外的佐賀駐屯地相當接近，透過魚鷹機能迅速運兵到日本離島。

魚鷹機最快速度約時速500公里，續航力約2600公里，與CH-47運輸直升機相比，速度與續航能力分別是CH-47的2倍與3倍左右。

防衛省指出，CH-47包含中途加油的時間在內，從佐賀駐屯地飛到日本最西邊的沖繩縣與那國島耗時約7小時，魚鷹機在中途不加油的情況下，約3小時就能從佐賀駐屯地飛抵與那國島。

防衛大臣中谷元昨天在記者會上表示，「我國捲入的安全保障環境日益嚴峻，強化包含西南地區在內的島嶼防衛能力是要緊的課題。部署魚鷹機到佐賀駐屯地能建立水陸機動團部隊一體運作的系統，而且能加強島嶼防衛能力，具有極大意義」。

日本 自衛隊 魚鷹

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