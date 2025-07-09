南韓政府人道考量 送返6名海上獲救越界北韓人

南韓統一部今天表示，已送返先前乘船越過北方限界線（NLL）、被南韓政府發現後救起的6名北韓民眾；由於北韓政府始終未就相關問題回應，6人自行搭乘船隻北上與北韓警備艇接觸。

韓聯社引述官員說法表示，統一部秉持人道主義精神，與相關單位合作，確保能安全且迅速地將這些北韓人送返，過程中也多次確認6人的個人意願。

這6名北韓民眾中2人是在3月7日從西海漂流南下，4人在5月27日從東海南下越過NLL，被南韓政府發現後救起，6人在接受調查過程中始終表達希望返回北韓的強烈意願。

統一部表示，送返北韓的6名北韓民眾在當地時間今天上午8時56分左右乘船越過NLL，9時24分許與北韓警備艇接觸。

統一部說明，從西海漂流南下的船隻經檢查後確定無法修復，在6人全數同意下，共同搭乘從東海漂流南下的船隻返航。

南北韓聯絡管道目前為斷絕狀態，為協助6名北韓人返北，南韓政府透過聯合國軍司令部聯絡北韓，也透過媒體報導宣傳相關訊息，但北韓政府始終未回應。