快訊

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

史上最甜日幣？達人曝30年前匯率「除以6」 憂：可能不是好事

南韓政府人道考量 送返6名海上獲救越界北韓人

中央社／ 首爾9日專電

南韓統一部今天表示，已送返先前乘船越過北方限界線（NLL）、被南韓政府發現後救起的6名北韓民眾；由於北韓政府始終未就相關問題回應，6人自行搭乘船隻北上與北韓警備艇接觸。

韓聯社引述官員說法表示，統一部秉持人道主義精神，與相關單位合作，確保能安全且迅速地將這些北韓人送返，過程中也多次確認6人的個人意願。

這6名北韓民眾中2人是在3月7日從西海漂流南下，4人在5月27日從東海南下越過NLL，被南韓政府發現後救起，6人在接受調查過程中始終表達希望返回北韓的強烈意願。

統一部表示，送返北韓的6名北韓民眾在當地時間今天上午8時56分左右乘船越過NLL，9時24分許與北韓警備艇接觸。

統一部說明，從西海漂流南下的船隻經檢查後確定無法修復，在6人全數同意下，共同搭乘從東海漂流南下的船隻返航。

南北韓聯絡管道目前為斷絕狀態，為協助6名北韓人返北，南韓政府透過聯合國軍司令部聯絡北韓，也透過媒體報導宣傳相關訊息，但北韓政府始終未回應。

北韓 南韓

延伸閱讀

北韓10月辦國際貿易展 禁止西方網紅參加

北韓抨擊四方安全對話要求其放棄核武 批美捏造網攻威脅

北韓傳增兵3萬最快7月援俄 不是精兵…美智庫2分析吐槽

烏情報首長：俄助北韓設無人機產線 加劇南北韓局勢

相關新聞

影／川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

美國有線電視新聞網（CNN）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上自爆，曾經威脅俄羅斯總統普亭若入侵烏克蘭，美國將...

「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

美國總統川普在對盟友韓國所有商品課徵25%關稅後，今天表示韓國應自行支付軍事防衛費用，並暗示韓國需為駐紮在當地的美軍支付...

路透：德總理梅爾茨擬上任首訪中 最快10月成行

路透社引述知情人士說法報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預定下半年率企業高層代表團展開任內首趟中國行，...

多起建築受損！瓜地馬拉規模5.6地震 災區民眾緊急撤離

瓜地馬拉8日下午發生芮氏規模5.6地震，造成全國各地多起建築物受損，山區坍方落石阻斷交通，多人受傷，目前並未傳出死亡的消...

孟加拉推翻前總理後與印度不睦 轉與中國大陸、巴基斯坦交好

孟加拉去年爆發群眾示威將政府推翻，卻也引發國家外交轉向。在鄰國印度不滿其盟友孟加拉前總理哈希納被趕下台後，達卡轉而與跟新...

歐盟最終批准保加利亞加入歐元區 成為第21個成員國

歐洲聯盟（EU）各國財長今天最終批准保加利亞於2026年1月1日起採用歐元，讓保加利亞成為單一貨幣歐元區（Eurozon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。