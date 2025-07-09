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影／川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普去年在募款活動上自爆，曾經警告中國國家主席習近平，若對台灣動手，美國將轟炸北京。圖為2019年6月，川普總統第1任時，與中國國家主席習近平在日本大阪20國集團(G20)峰會場邊會晤。路透
川普去年在募款活動上自爆，曾經警告中國國家主席習近平，若對台灣動手，美國將轟炸北京。圖為2019年6月，川普總統第1任時，與中國國家主席習近平在日本大阪20國集團(G20)峰會場邊會晤。路透

美國有線電視新聞網（CNN）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上自爆，曾經威脅俄羅斯總統普亭若入侵烏克蘭，美國將「把莫斯科炸個稀巴爛」。不光普亭，川普也曾警告中國大陸國家主席習近平，若中國出兵台灣，美方將空襲北京報復。

根據CNN取得音檔，川普在一場募款活動上自爆曾經跟普亭有過激烈對話，但不會透露太多細節，並且重申若當年他是美國總統，俄羅斯就不會入侵烏克蘭。

川普接著說：「我曾跟普亭說，『如果你進攻烏克蘭，我會把莫斯科炸個稀巴爛。我告訴你，我別無選擇。』」

川普補充，普亭當時表現「我不信你會」的樣子，但川普稱，「他大概10%相信」。

不只如此，川普還透露自己也對習近平發出類似警告。

川普描述自己跟習近平說：「我說，你知道，如果你對台灣動手，我就會把北京炸個稀巴爛。」他補充：「習近平覺得我瘋了」。

當時習近平回應川普：「北京！你要轟炸......」川普則回答：「我沒得選。」

然後川普描述，當時習近平也不相信，「他大概只信10%。他只要信個10%，甚至5%就夠了。」

這批音檔來自川普2024年在紐約與佛州舉行的多場募款餐會，由記者道西（Josh Dawsey）、佩傑（Tyler Pager）與阿恩斯多夫（Isaac Arnsdorf），內容也收錄在三人合著新書《2024》。

在其他錄音檔中，川普自誇曾施壓富有盟友，為其競選捐出數千萬美元；還有預告未來政府將驅逐學生示威者，並重申與外國領袖的互動。

這些錄音過去從未公開。川普競選團對此拒絕置評。

川普去年在募款活動上自爆，曾經警告中國國家主席習近平，若對台灣動手，美國將轟炸北京。圖/截自@sranysovok在X的影音
川普去年在募款活動上自爆，曾經警告中國國家主席習近平，若對台灣動手，美國將轟炸北京。圖/截自@sranysovok在X的影音

川普 習近平

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