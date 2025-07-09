路透：德總理梅爾茨擬上任首訪中 最快10月成行

路透社引述知情人士說法報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預定下半年率企業高層代表團展開任內首趟中國行，最快可能10月訪問中國。

報導說，在美中因貿易關稅產生摩擦的背景下，梅爾茨此行將對鞏固兩國關係具有重要象徵意義，尤其德國是歐洲最大經濟體，也是中國最大貿易夥伴之一。

知情人士告訴路透社，中國企業希望在德國擴大投資，梅爾茨此行可能有助於修復先前中德緊張的關係。最快可能10月成行，但尚未確定，細節可能會變。

德國總理發言人不願置評。中國外交部未立即回應路透社置評請求。

中國外交部長王毅本月稍早曾訪問歐洲，為本月稍後歐洲聯盟（EU）與中國領導人峰會鋪路，其中一站到德國柏林。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，兩國外長討論了俄烏戰爭、台灣議題以及中東危機。

中德關係密切，尤其德國汽車製造商在生產和銷售上高度依賴全球最大汽車市場中國。

中德關係在德國前任政府時期走下坡，時任德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）多次批評北京，形容中國國家主席習近平是「獨裁者」、中國是競爭對手。

雙方摩擦點仍在。德國外交部今天召見中國大使，抗議中國軍方近日以雷射瞄準一架參與歐盟紅海任務的德國偵察機。

梅爾茨到目前為止也公開對中國採取強硬立場，同時避免全面對峙。

他今年稍早強調對中國與俄羅斯關係密切的擔憂，同時承諾減少德國對世界第2大經濟體中國的依賴。

與此同時，習近平呼籲梅爾茨深化合作，共同推動經濟全球化。