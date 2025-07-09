快訊

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

史上最甜日幣？達人曝30年前匯率「除以6」 憂：可能不是好事

「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普在對盟友韓國所有商品課徵25%關稅後，今天表示韓國應自行支付軍事防衛費用，並暗示韓國需為駐紮在當地的美軍支付更多費用。

路透社報導，川普在白宮內閣會議上告訴媒體「這非常不公平」，說美國「為許多非常成功的國家提供軍力」。

「韓國賺了很多錢，他們也非常優秀。他們確實非常優秀，你知道，他們應該自行支付軍事費用。」

川普表示，他第一任期時曾說服韓國同意為駐韓美軍支付更多費用，但前任總統拜登「取消」了這項協議。

川普說：「我跟韓國說…你知道，現在費用之少，我們等於給你們免費軍事（保障）。」川普還表示，他曾告訴他們，他們每年應該支付100億美元。

川普表示，美國駐軍為駐紮國帶來了「巨大的」經濟利益。

「這就像擁有一座城市，對他們來說是一筆巨款，而對我們來說是巨大的損失…所以我們正在以一種非常好的方式與他們溝通。」

1950年至1953年韓戰結束後，美國約有2萬8500名軍人駐紮在韓國。韓國依靠美國的核武保護傘來抵禦中國、俄羅斯和北韓的威脅，並被視為美國投射軍事力量的關鍵盟友。

去年美國大選前不久，韓國和時任的拜登政府匆匆簽署全新5年協議。這份協議有效期為2026年至2030年，第一年韓方承擔的防衛費費用較2025年增加8.3%，達14.7億美元，之後每年韓方負擔費用的增幅將參考消費者物價指數（CPI）漲幅。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普擬課50%重稅激勵期銅創高！這檔 ETF 猛漲逾11%、第一銅閃紅燈

川普突喊「全力軍援烏克蘭」！網猜「刻意拖長戰爭」害歐洲埋單

川普再嗆鮑爾：Fed主席應該立刻辭職！關稅政策尚未引發通膨

川普將宣布7國關稅名單…下午還會加碼！若「沒有台灣或許是好事」？

相關新聞

影／川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

美國有線電視新聞網（CNN）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上自爆，曾經威脅俄羅斯總統普亭若入侵烏克蘭，美國將...

「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

美國總統川普在對盟友韓國所有商品課徵25%關稅後，今天表示韓國應自行支付軍事防衛費用，並暗示韓國需為駐紮在當地的美軍支付...

路透：德總理梅爾茨擬上任首訪中 最快10月成行

路透社引述知情人士說法報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預定下半年率企業高層代表團展開任內首趟中國行，...

多起建築受損！瓜地馬拉規模5.6地震 災區民眾緊急撤離

瓜地馬拉8日下午發生芮氏規模5.6地震，造成全國各地多起建築物受損，山區坍方落石阻斷交通，多人受傷，目前並未傳出死亡的消...

孟加拉推翻前總理後與印度不睦 轉與中國大陸、巴基斯坦交好

孟加拉去年爆發群眾示威將政府推翻，卻也引發國家外交轉向。在鄰國印度不滿其盟友孟加拉前總理哈希納被趕下台後，達卡轉而與跟新...

歐盟最終批准保加利亞加入歐元區 成為第21個成員國

歐洲聯盟（EU）各國財長今天最終批准保加利亞於2026年1月1日起採用歐元，讓保加利亞成為單一貨幣歐元區（Eurozon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。