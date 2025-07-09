「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

美國總統川普在對盟友韓國所有商品課徵25%關稅後，今天表示韓國應自行支付軍事防衛費用，並暗示韓國需為駐紮在當地的美軍支付更多費用。

路透社報導，川普在白宮內閣會議上告訴媒體「這非常不公平」，說美國「為許多非常成功的國家提供軍力」。

「韓國賺了很多錢，他們也非常優秀。他們確實非常優秀，你知道，他們應該自行支付軍事費用。」

川普表示，他第一任期時曾說服韓國同意為駐韓美軍支付更多費用，但前任總統拜登「取消」了這項協議。

川普說：「我跟韓國說…你知道，現在費用之少，我們等於給你們免費軍事（保障）。」川普還表示，他曾告訴他們，他們每年應該支付100億美元。

川普表示，美國駐軍為駐紮國帶來了「巨大的」經濟利益。

「這就像擁有一座城市，對他們來說是一筆巨款，而對我們來說是巨大的損失…所以我們正在以一種非常好的方式與他們溝通。」

1950年至1953年韓戰結束後，美國約有2萬8500名軍人駐紮在韓國。韓國依靠美國的核武保護傘來抵禦中國、俄羅斯和北韓的威脅，並被視為美國投射軍事力量的關鍵盟友。

去年美國大選前不久，韓國和時任的拜登政府匆匆簽署全新5年協議。這份協議有效期為2026年至2030年，第一年韓方承擔的防衛費費用較2025年增加8.3%，達14.7億美元，之後每年韓方負擔費用的增幅將參考消費者物價指數（CPI）漲幅。