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多起建築受損！瓜地馬拉規模5.6地震 災區民眾緊急撤離

中央社／ 瓜地馬拉市8日專電
瓜地馬拉8日下午發生芮氏規模5.6地震。地震示意圖。 圖／ingimage
瓜地馬拉8日下午發生芮氏規模5.6地震。地震示意圖。 圖／ingimage

瓜地馬拉8日下午發生芮氏規模5.6地震，造成全國各地多起建築物受損，山區坍方落石阻斷交通，多人受傷，目前並未傳出死亡的消息；為了安全起見，災區民眾已經緊急撤離。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）晚間緊急召開記者會宣布，受災嚴重的3個省分，9日停班停課以利政府進行救災工作。

根據國家地震、火山、氣象與水文研究所（Insivumeh）報告指出，8日下午3時11分，發生第一起芮氏規模5.2地震，震央位於埃斯昆特拉地區（Escuintla），震源深度5公里，之後又發生了超過37起地震，最大達到芮氏規模5.6。

地震造成包括埃斯昆特拉等3個地區多棟房屋，教堂受損嚴重，山區也發生坍方落石阻斷交通，各地陸續傳出民眾因坍塌的建築及落石而受傷，但目前沒有傳出死亡的消息。而為了安全起見，受災地區的民眾已經緊急撤離。

瓜地馬拉緊急事務處理署（CONRED）宣布進入橙色警戒，並派員投入救災評估各地災情。

地震 瓜地馬拉 落石

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