以擬迫遷加薩人 挨批設集中營

英國衛報七日引述以媒報導，以色列國防部長卡茲說，已下令以軍準備在南加薩拉法市的斷垣殘壁間，建立所謂「人道城市」，要將所有加薩人遷移到該營地。以國學者和人權律師說，這形同為加薩人設「拘留營」，將構成危害人類罪。

以色列國土報指出，卡茲在以色列總理內唐亞胡抵達華府前向記者說，巴勒斯坦人進入該營地前將接受安檢，且只准進不准出；以軍將控制該營地周圍，初步會先將六十萬名巴人「移動」進去。卡茲還說，「人道城市」可在加薩停火期間開工，內唐亞胡也正帶頭尋找願意收留巴人的國家。

以色列人權律師斯法德說，卡茲此項計畫將違反國際法；在戰爭的背景下迫使人民離開家園將是戰爭罪，若像卡茲計畫這樣大規模實施，將是危害人類罪。

耶路撒冷希伯來大學教授、納粹大屠殺歷史學者高德柏格說，卡茲提出在加薩進行種族清洗的明確計畫，還想打造「集中營或中轉營」，在驅逐巴人之前加以收留，「這既不人道，也不是城市」。

路透七日報導也指，一項署名來自美國支持的「加薩人道主義基金會」（ＧＨＦ）、斥資廿億美元的計畫，已呈交給美國川普政府並在白宮討論。該計畫擬在加薩境內或境外設置號稱「人道中轉區」的營地來收留巴人。ＧＨＦ已否認提交計畫，也說路透引述的該計畫投影片不是ＧＨＦ的文件。

美國總統川普也曾提議讓巴人離開加薩，一月拋出計畫，聲稱要「清空」加薩，希望埃及和約旦接收加薩人以實現中東和平。相關構想在中東等地引起廣泛譴責。