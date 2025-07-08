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孟加拉推翻前總理後與印度不睦 轉與中國大陸、巴基斯坦交好

中央社／ 達卡8日綜合外電報導
法新社報導，孟加拉1年前爆發由學生帶頭的起義，數以千計示威者闖入哈希納（圖）的官邸，她在8月搭直升機逃往新德里，她的境況目前仍令孟加拉民眾深感憤慨。圖／路透
法新社報導，孟加拉1年前爆發由學生帶頭的起義，數以千計示威者闖入哈希納（圖）的官邸，她在8月搭直升機逃往新德里，她的境況目前仍令孟加拉民眾深感憤慨。圖／路透

孟加拉去年爆發群眾示威將政府推翻，卻也引發國家外交轉向。在鄰國印度不滿其盟友孟加拉前總理哈希納被趕下台後，達卡轉而與跟新德里不睦的中國和巴基斯坦拉近關係。

法新社報導，孟加拉1年前爆發由學生帶頭的起義，數以千計示威者闖入哈希納（Sheikh Hasina）的官邸，她在8月搭直升機逃往新德里，她的境況目前仍令孟加拉民眾深感憤慨。

現年77歲的哈希納抗拒引渡令，今年6月缺席孟加拉國際戰犯法庭（International Crimes Tribunal）對她違反人道罪行的審判。她已因觸犯藐視法庭罪遭判刑6個月。

孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）指出，由於印度的印度教民族主義政府提供哈希納庇護，因此在穆斯林人口居多的孟加拉，大眾怒火便轉移到印度。

國際危機組織（International Crisis Group，ICG）駐新德里分析師唐提（Praveen Donthi）也說，印孟關係「很可能從未經歷過如此強烈緊繃」。

與此同時，得過諾貝爾和平獎的尤努斯今年3月首度出訪進行國是訪問，就是前往中國。這趟行程也讓他爭取到總額21億美元（約新台幣612億元）的投資、貸款和補助。

不只是他，北京也直接拉攏孟加拉其他政壇領袖。外界看好是孟加拉明年大選熱門贏家的孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party）高階領導人艾蘭吉爾（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）便表示，中國「渴望」帶著「真誠、堅定態度、愛和情感」與孟加拉下屆民選政府合作。

另一方面，孟加拉也與印度死敵巴基斯坦走得更近。

印巴兩國今年5月以飛彈、無人機和砲彈交火4天、造成70多人死亡後，6月孟加拉和巴基斯坦官員便攜手在北京與中國官員會面。

根據中國外交部發言人郭嘉昆的說法，中孟巴三國已同意在貿易、產業、教育和農業等領域進行合作計畫。

在孟加拉的達卡大學（University of Dhaka）教授國際關係的哈克（Obaidul Haque）便表示，與中國的協商「帶來成果」，例如原本受歡迎的赴印度醫療旅遊遭到新德里限制後，中國提供替代選項，指定3所醫院來服務已難前往印度治療的孟加拉患者。

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