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歐中峰會在即 歐盟關注稀土管制與產能過剩問題

中央社／ 史特拉斯堡8日綜合外電報導

歐盟執委會主席今天表示，歐盟將在本月歐中峰會上尋求重新平衡與中國的經濟關係，要求中國鬆綁歐洲企業的市場准入，並放寬對稀土的出口管制。

法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）指出，將在峰會中與中國國家主席習近平討論產能過剩的問題，以及中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的支持。

范德賴恩在史特拉斯堡的歐洲議會發表演說時表示，北京正在創造「人類史上」最大的貿易順差，向歐盟出口大量產品，使歐洲企業在中國的商業活動變得更加困難。

范德賴恩對議員們指出：「如果我們的夥伴關係要向前發展，需要真正的再平衡，減少市場扭曲、降低中國出口過剩的產能，並為歐洲企業提供公平、互惠的市場准入。」

北京一直尋求改善與歐盟的關係，藉此抗衡同為超級大國的競爭對手美國。但歐中雙方在經濟關係方面仍然存在著深層的摩擦。

2024年，歐盟對中國的貿易逆差高達3570億美元。

布魯塞爾擔心，中國大規模國家補貼造成製造業產能過剩情況，可能會加劇逆差，並導致大量廉價中國商品湧入歐洲，削弱歐洲企業。

范德賴恩說：「中國不能依靠出口來解決國內經濟挑戰。產能過剩必須從源頭解決，不能簡單地轉嫁給全球市場。」

范德賴恩將與歐盟理事會主席柯斯塔（AntonioCosta）一同訪問北京。她表示，將尋求鬆綁稀土出口的限制，同時布魯塞爾也在考慮「開發替代供應來源」。

根據國際能源總署（IEA）數據顯示，中國稀土的開採產量占全球近2/3，精煉產量占全球92%。中國對稀土的限制措施引起全球企業擔憂。

中俄關係密切也引起歐中之間的分歧。

范德賴恩表示：「中國實際上在助長俄羅斯的戰爭經濟，我們不能接受這一點。中國如何繼續與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭進行互動，將成為未來歐盟與中國關係的決定性因素。」

這次歐中峰會定於7月24日至25日舉行，將紀念歐中建交50週年。

歐盟 范德賴恩 關係

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