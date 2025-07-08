歐盟最終批准保加利亞加入歐元區 成為第21個成員國

歐洲聯盟（EU）各國財長今天最終批准保加利亞於2026年1月1日起採用歐元，讓保加利亞成為單一貨幣歐元區（Eurozone）的第21個成員國。

根據彭博（Bloomberg News），歐洲央行與歐盟執委會上月確認，保加利亞已滿足加入歐元區的正式條件。歐盟財長們今天舉行會議，批准保加利亞加入歐元區的申請。

法新社報導，保加利亞總理傑利亞茲科夫（RossenJeliazkov）今天在社群平台X發文表示：「我們成功了！自2026年1月1日起，保加利亞將正式採用歐元（Euro）。 」

他還指出：「我們感謝所有機構、合作夥伴以及每位為實現這一里程碑時刻付出努力的人士。政府將持續致力於平穩有效地過渡到歐元，以符合所有公民的利益。」

保加利亞是濱臨黑海的巴爾幹國家，2007年加入歐盟，是歐盟最貧窮成員國，平均月薪資僅2443列弗（約新台幣4萬2628元），採用歐元可能為該國帶來更多外國觀光客和投資。

然而，許多保加利亞民眾對此抱持懷疑態度。普遍存在的貪腐問題、嚴重收入不均，以及4年來數度提前選舉和聯合政府軟弱無能等政治危機，已將人民對政府的信任磨損殆盡。

很多人擔心貨幣轉換過程中物價上漲，重蹈過去10年其他歐元區新成員的覆轍。