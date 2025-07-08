中國若對台動武 學者示警：澳洲國家安全將受威脅

澳洲總理艾班尼斯訪問中國前夕，澳洲安全專家派克撰文指出，若中國選擇以武力犯台，可能會引起一場影響範圍廣大的印太衝突，澳洲的國家安全將受到威脅。她呼籲澳洲必須加強投資國防、捍衛切身利益。

這篇名為「澳洲，別欺騙自己：台灣的戰爭會擴及印太」的文章，由派克（Jennifer Parker）撰寫，昨天發布於澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）的網站。

派克在文章開頭指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預計於本月訪問中國，訪問時間正值中國人民解放軍建軍98週年（2025年8月1日）的幾週前。

自2021年以來，美國軍方和情報官員一直警告稱，2027年將是另一個重要的里程碑：習近平已經命令軍隊在這個時刻要具備侵略台灣的能力。

今年6月，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡的香格里拉對話上重申這件事。澳洲總理也會牢記這項警告：中國既是澳洲重要的經濟夥伴，也是不斷升級的安全威脅。如果中國選擇以武力奪取台灣，這將不僅僅是一次簡單的島嶼入侵，而很可能引發一場廣泛的印太衝突，對澳洲產生重大影響。

派克說，關於台灣問題的辯論，澳洲的一個重大缺陷在於過於簡單地套用「是否會介入」的框架，假設任何衝突都僅限於台灣。實際上，入侵相當複雜。台灣海峽的地理條件、氣候條件以及台灣的防禦能力本身就使這件事成為一項艱鉅的任務。預料美國和日本將從日本和菲律賓的軍事基地進行干預，中國則將試圖先發制人化解這些軍事力量，無疑又加劇了挑戰。

幾乎可以確定的是，任何入侵都會立即引發一場更廣泛的區域衝突，牽涉到澳洲的一個關鍵盟友以及至少兩個最緊密的安全夥伴。在一場地區性衝突中，澳洲的國家安全利益將受到威脅，澳洲別無選擇只能回應，澳洲的關鍵角色將是保衛澳洲及其海上交通線。

即使沒有目前美國的軍事輪調、澳洲不再扮演美國軍事行動的戰略要地，袖手旁觀也不符合澳洲的國家利益。澳洲的安全，包括海上貿易，將受到直接威脅，更不用說澳洲根據1951年美澳紐防衛公約（ANZUS）所承擔的義務。

派克說，袖手旁觀也將嚴重損害澳洲在主要安全夥伴和鄰國心目中的信譽。此外，如果中國對台灣動用武力，不太可能就此止步。北京與東南亞國家、韓國和日本有海上和領土爭議。如果入侵（台灣）成功，將會進一步加劇侵略行為。

她強調，中國入侵台灣並非單一行動，將會引發區域衝突，直接影響澳洲的安全。入侵或許並非迫在眉睫或不可避免，但要嚴肅看待中國明顯的準備行為。澳洲必須投資自身的國防，並非因為戰爭必然爆發，而是因為威懾能力取決於實力。如果威懾失敗，必須準備好捍衛自身利益。