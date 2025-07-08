貨船紅海遇襲2菲律賓船員身亡 疑葉門青年運動所為
賴比瑞亞航運代表團今天在聯合國「國際海事組織」（IMO）會議上表示，懸掛該國國旗、希臘營運的1艘散裝貨船昨晚在葉門附近遭無人機和快艇攻擊，造成2名船員喪生。
路透報導，這是2024年6月以來的首起此類事件，這使得在紅海船隻攻擊中喪生的海員人數達到6人。
另據法新社報導，「Eternity C號」昨天在紅海遇襲不久之前，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthis）聲稱應為另艘同樣懸掛賴國國旗的貨船「魔幻海洋號」（Magic Seas）遇襲事件負責。
根據英國海軍旗下「英國海事貿易行動辦公室」（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）的聲明，Eternity C號遇襲後「嚴重受損，並完全失去動力」。
「這艘貨船被小型船隻包圍，並遭到持續攻擊。」
馬尼拉官員今天表示，Eternity C號的22名船員中，有21人來自菲律賓。
青年運動尚未宣稱犯下最新的攻擊事件。該組織僅稱，昨天利用無人船、飛彈和無人機攻擊「魔幻海洋號」，是他們今年首次攻擊貨船。
魔幻海洋號同樣遭到嚴重破壞，船上船員昨天獲救。
2023年10月以哈戰爭爆發後，青年運動開始攻擊以色列以及紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的船隻，以聲援巴勒斯坦人。
今年5月，美軍發動持續數週的猛烈空襲後，青年運動與美國達成停火協議，並同意停止干擾中東重要航道。
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