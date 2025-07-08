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日本可能轉移中古護衛艦 菲防長：需評估改裝成本

中央社／ 馬尼拉8日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛。 美聯社
菲律賓國防部長鐵歐多洛。 美聯社

日本政府可能對菲律賓出口6艘即將除役的護衛艦，菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，菲律賓將評估船艦互通性以及改裝成本，以決定是否接收。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在一場座談會的場邊被菲媒堵訪時證實，日本防衛省已邀請菲律賓海軍人員前去視察這批護衛艦。

他指出，雖然這批護衛艦可壯大菲律賓軍艦陣容，但菲律賓是否接收還需視是否要花錢改裝，以與現有軍艦取得互通性而定，包括武器加裝以及通訊安全等。

日本讀賣新聞6日報導，日本政府考慮向菲律賓出口6艘已為海上自衛隊服役超過30年的阿武隈級護衛艦（Abukuma-class destroyer escort）。一般認為，日本將先拆卸部分武器系統，才會轉移給菲律賓。

阿武隈級護衛艦具備反潛和反艦作戰能力，菲律賓海軍昨天發表聲明說，這些護衛艦符合菲律賓海軍保衛海上疆域的作戰需求。

鐵歐多洛補充，菲律賓海軍正為即將交貨的另8艘新艦興建陸上設施，同時也持續為現有軍艦進行升級，因此必須在預算管理上取得平衡。

另一方面，菲律賓海軍發言人阿爾科斯（JohnPercie Alcos）說，菲方預定於下個月派員到日本檢視這6艘阿武隈級護衛艦，以瞭解它們大概還有多長壽命等細節。

阿爾科斯表示，日本是菲律賓的可靠夥伴，這6艘護衛艦若能轉移到菲律賓，將可大幅提升菲律賓海軍的群島防衛能力。

日本 海軍 菲律賓

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