快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

德外交部召見中國大使 抗議德國偵察機遭雷射攻擊

中央社／ 柏林8日專電

德國外交部今天表示，中國軍方近日以雷射照射一架參與歐盟紅海任務的德國偵察機，危及機上人員安全並干擾任務執行。德國政府對此表達強烈不滿，已召見中國駐德大使提出嚴正抗議。

德國外交部上午在社群平台X發文，指中國軍方以雷射鎖定一架參與歐盟「盾牌」（Aspides）任務的德國軍機，對德國人員的威脅與任務干擾完全無法接受。

綜合德媒快訊，遭照射的是一架由德國聯邦國防軍租用的偵察機，由民間飛行員駕駛，最多可搭載4名德軍士兵，平時部署於東非國家吉布地（Djibouti）。

事件發生時，德機正接近一艘中國海軍護衛艦，中方並未如國際慣例透過緊急頻道通報狀況並發出警示，反而直接以雷射對準德機。德國政府目前正調查是否造成損害。

德國外交部強調，任何危及德國人員或干擾軍事任務的行為皆不可接受，並已正式向中國方面表達嚴正關切，今天就此事件召見中國駐德大使。

該架偵察機任務旨在保護紅海與亞丁灣海域的重要航運路線，防範葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝對民用商船的攻擊。

根據歐盟，「盾牌」任務範圍涵蓋紅海、阿拉伯海、阿曼灣、波斯灣與印度洋西北部。目前德國約有700名士兵參與任務，德國聯邦議會已於今年1月底通過延長參與期限。

「青年運動」組織自稱為伊朗主導的「抵抗軸心」一員，立場敵視以色列與美國。由於中國與伊朗關係密切，中方艦艇頻繁出現在紅海與印度洋一帶，引發部分歐洲國家對中國意圖的疑慮。

此次雷射照射事件使德中緊張關係升溫。德國政府罕見直接點名中國軍方干擾歐盟行動，外交部隨即召見中國駐德大使，顯示事態嚴重。中方目前則尚未公開回應此事件。

國軍 外交部 德國

延伸閱讀

紅綠燈小人再變身 慕尼黑將設輪椅行人號誌…讓身障者被看見

川普關稅談判進度 歐盟進展良好 台緊張觀望

台灣將首次出席長崎和平祈念儀式 外交部：樂觀其成

對等關稅 外交部：台美持續溝通爭取最大利益

相關新聞

馬克宏赴倫敦國是訪問 英國脫歐後首位歐洲元首來訪

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定今天抵達倫敦，展開國是訪問。在3天的訪問期間，他將向英國國會發表演說...

美國務院證實 恢復援助南亞藏人680萬美元

美國國務院今天告訴路透社，美國已經恢復向南亞藏人提供的680萬美元援助，這證實了西藏流亡政府之前的說法

愛爾蘭亂葬崗含800具嬰幼兒遺骸 國際團隊將聯手勘驗

愛爾蘭1間教會主持的未婚媽媽之家找到約800具嬰幼兒的遺骸後，1支由鑑識考古學家和刑案現場專家組成的團隊，下週將展開挖掘...

槍擊安倍晉三凶嫌在押 疑怨母親捐鉅款不願會見

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡今天滿3週年，日媒披露本案依殺人等罪嫌起訴的被告山上徹也，尚未在看守所與捐獻鉅款給「世界和平...

淡色啤酒發源地在這！捷克「啤酒外交」推千年文化

在國際舞台上，捷克正透過一項獨特的倡議——「啤酒外交」（beer diplomacy），在全球推廣其豐富的啤酒文化和精湛的釀造技藝。雖然在談到歐洲啤酒時，很多人首先想到的會是德國、比利時、荷蘭等等，但其實捷克啤酒同樣也歷史悠久且種類繁多，捷克更是世界上人均啤酒消費量最高的國家，過去6年來，捷克一直默默邀請來自世界各地的釀酒師到捷克，親身體驗並學習如何「正確飲用啤酒」。

安倍晉三逝世3週年 李逸洋前往墓前獻花致意

駐日代表李逸洋今天出席於山口縣長門市舉行的「安倍晉三前首相追思會」。活動開始前，李逸洋夫婦特別前往安倍墓前獻花致意，代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。