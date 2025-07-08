德外交部召見中國大使 抗議德國偵察機遭雷射攻擊

德國外交部今天表示，中國軍方近日以雷射照射一架參與歐盟紅海任務的德國偵察機，危及機上人員安全並干擾任務執行。德國政府對此表達強烈不滿，已召見中國駐德大使提出嚴正抗議。

德國外交部上午在社群平台X發文，指中國軍方以雷射鎖定一架參與歐盟「盾牌」（Aspides）任務的德國軍機，對德國人員的威脅與任務干擾完全無法接受。

綜合德媒快訊，遭照射的是一架由德國聯邦國防軍租用的偵察機，由民間飛行員駕駛，最多可搭載4名德軍士兵，平時部署於東非國家吉布地（Djibouti）。

事件發生時，德機正接近一艘中國海軍護衛艦，中方並未如國際慣例透過緊急頻道通報狀況並發出警示，反而直接以雷射對準德機。德國政府目前正調查是否造成損害。

德國外交部強調，任何危及德國人員或干擾軍事任務的行為皆不可接受，並已正式向中國方面表達嚴正關切，今天就此事件召見中國駐德大使。

該架偵察機任務旨在保護紅海與亞丁灣海域的重要航運路線，防範葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝對民用商船的攻擊。

根據歐盟，「盾牌」任務範圍涵蓋紅海、阿拉伯海、阿曼灣、波斯灣與印度洋西北部。目前德國約有700名士兵參與任務，德國聯邦議會已於今年1月底通過延長參與期限。

「青年運動」組織自稱為伊朗主導的「抵抗軸心」一員，立場敵視以色列與美國。由於中國與伊朗關係密切，中方艦艇頻繁出現在紅海與印度洋一帶，引發部分歐洲國家對中國意圖的疑慮。

此次雷射照射事件使德中緊張關係升溫。德國政府罕見直接點名中國軍方干擾歐盟行動，外交部隨即召見中國駐德大使，顯示事態嚴重。中方目前則尚未公開回應此事件。