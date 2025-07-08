澳洲總理12日訪中國大陸 將與習近平會晤

澳洲總理艾班尼斯12日將訪問中國，在北京出席澳中領導人峰會，並與中國國家主席習近平舉行第四次會晤。儘管工黨執政3年多來，澳中關係明顯改善，但艾班尼斯此行料將要求收回中企的達爾文港經營權。

據澎湃新聞，中國外交部發言人8日下午宣布，應中國國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將於7月12日至18日對中國進行正式訪問。

據澳洲廣播公司（ABC），艾班尼斯今天早上證實，他將於週六（12日）訪問中國，走訪北京、上海和成都，並將在北京出席澳中年度領導人峰會。這是艾班尼斯兩年內第二次訪中。據瞭解，他將與習近平舉行第四次會晤。

報導說，澳洲政府已悄悄為此次訪問籌備了數週，然而直到今天早上被問及中國駐澳大使肖千在澳洲金融評論報（AFR）發文倡議中澳兩國探索新興合作領域一事後，艾班尼斯才公開證實此次訪問。

「我期待前往上海、北京和成都，我將於週六啟程」，艾班尼斯對記者說。他沒有透露更多細節。

肖千7日在澳洲金融評論報評論版發表題為「推動中澳關係穩中有進正當其時」的署名文章，表示過去3年來，在雙方共同努力下，中澳關係得到穩定改善並實現全面轉圜。

文章提到，今年恰逢「中澳自貿協定」實施10週年，中方願以更開放姿態、更嚴格標準對協定進行評估審核，不斷夯實農業、礦產等傳統領域合作基礎，積極拓展人工智慧、醫療健康、綠色能源、數位經濟等新興領域合作增長點，推動兩國務實合作再上新台階。

文章最後稱，站在新的歷史方位，推動中澳關係穩中有進正當其時。中方願與澳方攜手努力，加強高層引領，增進政治互信，妥善管控分歧，聚焦共同利益，從兩國人民的根本利益和地區國家的殷切期待出發，推動中澳全面戰略夥伴關係取得更大發展。

南華早報此前報導，艾班尼斯此次訪中，還將涉及澳洲北部達爾文港租給中企99年的爭議。他在4月澳洲大選期間曾表示，要收回中企對達爾文港的經營權。

分析人士認為，艾班尼斯提出達爾文港租約的問題，將使澳中雙方的對話變得艱難。在美國針對巴拿馬運河兩端的中資經營港口採取強勢行動後，中國方面一直對未來中資再被逐出戰略性港口的可能，保持高度警惕。