俄前交長被普亭解職當天身亡 捲百億貪案釀「數百士兵被俘」

（德國之聲中文網）週一（7月7日），俄羅斯前交通部長、53歲的斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）於莫斯科近郊被發現在車內身亡，遺體上有槍傷，身旁放著一把槍。就在他被發現死亡的幾個小時前，克里姆林宮宣布他被俄國總統普亭解除部長職務，但未解釋原因。

俄國政府已組成調查小組，初步認定斯塔羅沃伊特最有可能的死因是自殺，尚未說明他何時死亡。美聯社引述俄媒RTVI報導指，國家杜馬防衛委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）稱斯塔羅沃伊特被發現時已死亡「一陣子了」。

斯塔羅沃伊特於2024年5月獲任命為交通部長，此前擔任庫爾斯克（Kursk）州長將近5年。他上任交長之際，烏克蘭無人機頻繁襲擊俄國，導致俄國各機場大亂，經常暫停與取消航班。

捲入涉及近200億盧布的貪汙案

此外，據路透社引述俄國運輸業的消息人士說法，斯塔羅沃伊特是否適任交長一職，過去幾個月來備受質疑，因為他捲入一起涉及近200億盧布的貪汙醜聞。

2022年，一筆應該用於強化邊境的工程款疑似遭挪用，此事被視為導致俄國邊境防線脆弱、未能在2024年8月守住烏軍對庫爾斯克突襲的原因之一，當時數百名俄羅斯士兵被俘，庫爾斯克部分地區遭烏克蘭佔領，讓俄國政府蒙羞。

今年4月，斯塔羅沃伊特過去的副手、後來接任庫爾斯克州長的斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）已因侵佔公款被起訴。

俄國近期貪腐風暴延燒軍方高層

俄國最近的貪汙腐敗調查不只這起案件。7日，俄軍前副總參謀長阿爾斯拉諾夫（Khalil Arslanov）遭判17年徒刑，他與前俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）關係密切。紹伊古過去的副手伊萬諾夫（Timur Ivanov）也因侵佔公款、洗錢等罪名，上週遭判刑13年。紹伊古則在這場對軍方高層的清洗中生存下來，目前轉任俄國國安會。

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(德新社、路透社)

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