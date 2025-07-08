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美國務院證實 恢復援助南亞藏人680萬美元

中央社／ 新德里8日綜合外電報導
美國已經恢復向南亞藏人提供的680萬美元援助。 路透
美國已經恢復向南亞藏人提供的680萬美元援助。 路透

美國國務院今天告訴路透社，美國已經恢復向南亞藏人提供的680萬美元援助，這證實了西藏流亡政府之前的說法。

路透社報導，在美國總統川普（Donald Trump）政府的「美國優先」（America First）政策下，這筆援助先前遭到刪減。這項政策打擊了數項計畫，包括旨在確保糧食安全、預防愛滋病毒（HIV）在部分世界最貧困地區蔓延的計畫。

西藏流亡政府位於印度，其最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）上週在慶祝西藏精神領袖達賴喇嘛90歲大壽的一連串活動期間於場邊表示，藏人因美國削減對外援助而間接受害，所幸相關援助已經恢復。

路透社就此事向美國國務院提問，國務院發言人回覆，「國務院已恢復向南亞藏人提供的680萬美元援助」，但未提及援助恢復時間。

這名發言人還說道：「美國兩黨數十年來堅定承諾支持與促進藏人的尊嚴及人權，並協助藏人保存他們獨特的宗教、文化和語言認同。」

國務院 美國 西藏 達賴喇嘛

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