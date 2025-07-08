菲律賓外交部召見中國大使 關切菲前參議員遭制裁

菲律賓外交部最近召見中國駐菲律賓大使黃溪連，針對中國外交部制裁菲律賓前參議員杜連迪諾一事表達關切。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上，公布這份由菲律賓新任外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）簽字的聲明。

菲律賓外交部4日召見黃溪連；據聲明，菲方告知中方，雖然實施此類制裁屬於中國的法律權限，但對民選官員的公務行為祭出懲罰，不符合主權平等國家相互尊重和對話的規範。

菲律賓外交部說，作為民主國家，菲律賓珍視言論自由，且恪守三權分立原則，參議員和其他民選官員有權就涉及國家和公共利益的事務進行調查。

聲明說，菲律賓外交部仍將致力於透過外交和對話與中國解決歧見，並期待透過建設性接觸，增進相互瞭解。

中國外交部1日宣布，杜連迪諾（Francis Tolentino）在涉中問題上「表現惡劣」，禁止入境；杜連迪諾則視中國的制裁為他捍衛國家利益和人民尊嚴的證明。

杜連迪諾於2019年當選參議員，今年5月競選連任失利。他在任內發起「菲律賓海域法」草案，依聯合國海洋法公約（UNCLOS）界定菲律賓海洋範圍與海事權利。

他也多次在參議院聽證會上指控中國間諜混入菲律賓官僚體系，以及中國大使館雇用網軍干預菲律賓選舉，並要求相關部門進行調查。