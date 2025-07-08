馬克宏赴倫敦國是訪問 英國脫歐後首位歐洲元首來訪

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定今天抵達倫敦，展開國是訪問。在3天的訪問期間，他將向英國國會發表演說，並試圖恢復與英國國王查爾斯三世（King CharlesIII）之間據稱曾經友好的關係。

這位法國領導人將與英國首相施凱爾（KeirStarmer）舉行數場會議。施凱爾在2024年上任後，曾承諾在英國脫離歐盟引發的多年緊張局勢之後，重新建立與歐洲各國政府的關係。

他們的討論預料將聚焦對飽受戰火蹂躪的烏克蘭提供援助和加強國防支出，以及共同努力阻止移民乘小船越過英吉利海峽偷渡到英國─這在英國是一個極具爭議的政治議題。

這是英國自2020年與歐盟不愉快分手以來，首次有歐盟國家元首赴英國進行國是訪問，也是自2008年時任法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）以來，法國總統首次對英國的國是訪問。

施凱爾辦公室稱這是一次「歷史性」訪問，並表示此行將展現英法之間「現有關係的廣度」。

施凱爾辦公室並說，施凱爾將「致力於推動在打擊非法移民、加強國防與安全合作，以及促進貿易與投資方面的進展」。