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達賴90大壽戴Team Taiwan帽 帽身113數字寓祝福

中央社／ 台北8日電

西藏精神領袖達賴喇嘛6日過90大壽時戴上繡有Team Taiwan帽子引起注目，獻禮單位今天分享，此舉是要讓大眾知道「我們台灣來的」，帽子上繡有113，是祝福達賴住世到113歲。

達賴喇嘛6日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）過90大壽，根據達賴喇嘛社群平台上的影片，有台灣宗教團體在達賴喇嘛慶生現場為達賴喇嘛獻唱，其中一人為達賴喇嘛獻上有Team Taiwan字樣的球帽球衣，達賴喇嘛收下將帽子戴上，並輕摸獻禮者的臉龐表達祝福。

達賴喇嘛在臉書上分享當時戴上球帽的照片，該球帽連同球衣是由台灣團體「台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會」籌組的「淨韻三千觀音和平祈福音樂會」所獻禮。

淨韻三千成員劉師姐返台，今天她接受中央社記者訪問分享致贈球衣球帽的緣由，劉師姐表示，每年達賴喇嘛祝壽時，台灣團體都會在台灣為達賴喇嘛慶祝，也會透過視訊與世宗弟子開示。

劉師姐說，今年3月協會收到邀請前往慶典，深知現場會有許多團體，決定獻上有Team Taiwan帽子跟球衣給達賴喇嘛，並讓所有人都穿上球衣球帽，希望讓世界以及達賴喇嘛知道「我們是台灣來的台灣代表隊」，安排三太子也是希望可以讓達賴喇嘛看到台灣文化。

劉師姐也說，達賴喇嘛過去曾說自己將住世到113歲，因此獻上的帽子也有繡上113，球衣也繡有達賴名字，

當時獻禮的小朋友有用英文向達賴喇嘛祝生日快樂、也說希望他可以到台灣，旁邊工作人員也有向達賴喇嘛轉達113的意思，最後達賴喇嘛就戴上帽子，也輕摸獻禮者的臉龐表達感謝。

達賴喇嘛

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