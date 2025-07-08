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愛爾蘭亂葬崗含800具嬰幼兒遺骸 國際團隊將聯手勘驗

中央社／ 愛爾蘭突安7日綜合外電報導
愛爾蘭1間教會主持的未婚媽媽之家找到約800具嬰幼兒的遺骸後，1支由鑑識考古學家和刑案現場專家組成的團隊，將展開挖掘工作並試著辨識死者身分。 路透
愛爾蘭1間教會主持的未婚媽媽之家找到約800具嬰幼兒的遺骸後，1支由鑑識考古學家和刑案現場專家組成的團隊，將展開挖掘工作並試著辨識死者身分。 路透

愛爾蘭1間教會主持的未婚媽媽之家找到約800具嬰幼兒的遺骸後，1支由鑑識考古學家和刑案現場專家組成的團隊，下週將展開挖掘工作並試著辨識死者身分。

路透社報導，針對天主教會「未婚媽媽之家」網絡的調查，近10年前即已展開。當初之所以展開調查，是因為1名業餘歷史學家兒時曾在家鄉看到瘦骨嶙峋的孩童身影，多年來深感不安，進而展開行動，並在加威郡（County Galway）突安鎮（Tuam）發現1處無任何標示亂葬崗的證據。

政府委託的調查行動發現，這處亂葬崗內的802具孩童遺骸，死亡年齡從新生兒到3歲不等，且是1925至1961年間葬在突安。調查並發現，所有這類「母嬰之家」（Mother and Baby Homes）出生的孩童，死亡率高達「駭人的」約15%。

這份2021年的報告發現，讓年輕孕婦隔絕於世的「母嬰之家」，數十年間有約9000名孩童喪生。這是揭發天主教會史最暗黑篇章的最新1份報告。

突安的這座母嬰之家已於1970年代拆除，改為住宅區。但試挖期間，仍在鄰近遊樂場的1處草地下方的墓穴找到大量人骨、嬰兒鞋和尿布別針。

下星期的挖掘工作，將會有來自哥倫比亞、西班牙、英國、加拿大、澳洲和美國的專家加入愛爾蘭團隊。

挖掘工作負責人麥史威尼（Daniel MacSweeney）表示，這項工程的複雜性在於，部分嬰孩遺骸在地下被混在一起、太年幼的嬰兒遺骸很難區分性別、能否取得DNA，以及欠缺檔案資料。

官方預料挖掘工作將耗時兩年左右。

團隊 死亡率

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