葉門叛軍「青年運動」宣稱犯案後 紅海第2艘商船遇襲

海事安全公司指出，今天有一艘商船在葉門荷台達（Hodeida）外海遭到攻擊，造成兩名船員受傷，另有兩名船員失蹤，為紅海地區大約24小時內第2起商船遇襲事件。

法新社報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）稍早聲稱6日紅海商船遇襲事件是他們所為。在這次襲擊事件中，槍手搭乘小艇以火箭推進榴彈（rocket-propelled grenade, RPG）和其他武器進行攻擊，船員被迫棄船逃生。

這起事件是數月來「青年運動」首次針對這條重要海上航道發動對商船的攻擊。「青年運動」5月與華盛頓達成停火協議，結束了美方數週的猛烈空襲行動。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）今天表示：「一艘懸掛賴比瑞亞國旗的散貨船在紅海北上航行時，遭到兩艘小艇和無人機攻擊。」

安布雷說：「小艇據報向貨船開火，船上的武裝保安團隊進行還擊。」「貨船有兩位船員受傷，另有兩人失蹤。」

自2023年11月起，與伊朗結盟的「青年運動」對紅海往來船隻發動100多次攻擊，聲稱此舉是為了聲援與以色列交戰的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。