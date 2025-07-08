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槍擊安倍晉三凶嫌在押 疑怨母親捐鉅款不願會見

中央社／ 東京8日綜合外電報導
男子山上徹也（右）於2022年7月8日當街槍殺前首相安倍晉三。美聯社資料照片
男子山上徹也（右）於2022年7月8日當街槍殺前首相安倍晉三。美聯社資料照片

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡今天滿3週年，日媒披露本案依殺人等罪嫌起訴的被告山上徹也，尚未在看守所與捐獻鉅款給「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會）的母親見面。

安倍2022年7月8日在奈良市近鐵大和西大寺站前輔選時，遭犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，享年67歲，震驚日本與國際社會。

日本放送協會（NHK）報導，搜查相關人士透露，被告在調查階段供稱母親向「世界和平統一家庭聯合會」捐出鉅款，因此對前統一教會懷有怨恨，進而犯案。

「朝日新聞」報導，現年44歲的被告目前被拘留在大阪拘置所（看守所），多名相關人士透露，被告的母親反覆造訪大阪拘置所，希望與被告會面，不過均沒見到兒子。

消息人士指出，被告的母親曾寫信給被告，但雙方並未持續通信。

相關人士認為，被告的母親疑似曾捐出總額逾1億日圓給教會，導致家庭陷入困境，被告對此懷有複雜情感。

另外，支持被告的人士，也寄送英檢參考書與歷史書籍到大阪拘置所。

這場槍擊案過後，事發現場的街景也出現改變。安倍當時在街頭發表輔選演說，站在護欄圍住的區域，這個地方如今已被改建為車道。

槍擊案現場近日也設置獻花台，供民眾獻花哀悼。

當時聚集大批聽眾的人行步道也已拓寬，且種上人工草皮，成為民眾休憩的廣場。

奈良地方法院表示，本案迄今已進行過7次整理爭點等事項的「公判前整理手續」。

相關人士透露，被告方面預計不會爭論殺人罪名成立，而考量被告際遇的情況下，審判的焦點將落在刑期輕重。

奈良地院預計10月28日首度開庭審理本案，正在協調明年1月左右宣判。

大阪 安倍晉三 日本

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