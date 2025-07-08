石破茂赴奈良慰靈碑獻花 願安倍晉三看顧指引日本

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡今天滿3週年，首相石破茂前往奈良市的三笠靈園慰靈碑前獻花哀悼，他表示，日本國內外目前都面臨嚴峻情勢，「希望安倍能從天上看顧並指引我們」。

日本富士新聞網（FNN）報導，石破茂在中午12時40分左右前往慰靈碑獻花。

石破茂接受媒體採訪時表示，「那件事情已經過去3年了，時間流逝得真快。那種卑劣的犯行，尤其是在參議院選舉期間，以這種暴力手段妨礙，無論如何都不能被容忍。我們必須以最強烈的言詞予以譴責」。

他表示，安倍當時想要完成的事情，像是修憲、建構自由且開放的印太地區、確立全世代型社會保障、推動地方創生等，有很多事情取得了不少成果，但也還有許多尚未完成。

石破茂表示，「日本目前在國內外都面臨極為嚴峻的情勢，希望他能從天上看顧並指引我們。我曾和安倍共事，衷心祈願他能庇佑這個國家的未來」。

石破茂說，自己擔任首相後，深刻理解到「8年8個月這麼漫長的時間，肩負一個國家的命運究竟是多麼沉重的負擔。安倍晉三真的是出色地領導了這個國家。令人欽佩的是，儘管承受巨大身心壓力，他卻從未表露出來，而是專注於自己的職責」。

2022年7月8日上午11時31分，安倍晉三在奈良市大和西大寺站前，為參議院選舉發表助選演說時，遭到山上徹也以自製簡易槍枝殺害。事發的大和西大寺站前今天設立獻花台，從早上開始就有許多民眾前來獻花悼念，並在發生槍擊的時刻一同默哀。