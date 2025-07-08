安倍晉三逝世3週年 李逸洋前往墓前獻花致意

駐日代表李逸洋今天出席於山口縣長門市舉行的「安倍晉三前首相追思會」。活動開始前，李逸洋夫婦特別前往安倍墓前獻花致意，代表台灣向安倍一生致力於守護區域和平與深化台日友好所做出的貢獻，表達最深切敬意與誠摯感謝。

駐日代表處表示，李逸洋昨晚主持與山口縣政要餐會時表示，安倍晉三任內積極推動「自由且開放的印太戰略」（FOIP），不僅奠定當今印太安全架構的基礎，更長期關注台灣情勢，為確保台海和平穩定發揮關鍵影響力，「安倍前首相是日本的偉大政治家，向國際社會倡導自由民主價值，台灣人民對其貢獻永誌不忘」。

今天出席追思會的包括安倍晉三夫人安倍昭惠、前經濟安全保障大臣高市早苗、前經濟產業大臣西村康稔、眾議員岸信千世、眾議員吉田真次、參議員山谷惠理子、參議員佐藤啓，李逸洋夫婦、駐福岡辦事處長陳銘俊、立法委員李坤城、陳俊宇、行政院政務顧問野崎孝男，以及山口縣當地政要等，展現台日兩國對安倍的共同懷念與崇高敬意。

高市早苗指出，安倍於2016年提出「自由且開放的印太戰略」，獲得國際社會廣泛支持，是今日印太安全秩序的重要根基，並說安倍個人曾與美國總統川普（Donald Trump）及俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）建立穩固互信，充分展現日本外交的能量與領導力。她表示，未來將延續安倍的崇高外交理念，持續提升日本在國際舞台的主導地位。

安倍昭惠逐一向到場貴賓致意，感謝台灣友人遠道來訪長門，並前往安倍家墓所獻上追思之意。她表示，希望大家都能記得安倍的信念與精神，她也將繼續努力，讓其遺志得以延續與傳承。

李逸洋另強調，面對中國日漸升高的軍事威脅，國際社會持續齊聲呼籲維持台海和平穩定，多國派遣軍艦通過台灣海峽展現支持，安倍生前提出「台灣有事即日本有事」極具高度遠見，其為台日關係及世界和平注入深厚基礎，是台灣永遠的友人。