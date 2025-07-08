肯亞反政府示威爆警民衝突 至少10死數百人被捕

肯亞首都奈洛比市郊今天爆發警方與抗議者衝突，人權組織和警方表示，至少10人在反政府示威活動中喪生，另有數百人被捕。

法新社報導，肯亞國家人權委員會（KenyanNational Commission on Human Rights）也指責警方與犯罪集團合作，在紀念「薩巴薩巴節」（Saba SabaDay）的年度遊行舉行前大量部署安全部隊，導致奈洛比市中心大部分地區空無一人。

「薩巴薩巴節」意指「七七」，是為了紀念1990年7月7日，肯亞人民在經歷時任總統莫怡（Daniel ArapMoi）多年的獨裁統治後，起義要求恢復多黨民主。

肯亞國家人權委員會在聲明中表示，已記錄到17個縣有「10人死亡、29人受傷」，但未提供更多細節。

肯亞國家警察局（National Police Service）今晚發布的聲明指出，死亡人數為11人，另有52名警察和11名平民受傷。

從中午左右開始，法新社記者看到人群與防暴警察爆發衝突，防暴警察朝小型集會發射催淚瓦斯，部分群眾則投擲石塊並進行破壞性搶劫。

肯亞年輕人對經濟停滯、腐敗和警察暴力感到不滿，再次參與抗議活動。上月示威活動演變成搶劫和暴力事件，造成數十人死亡，數千家商家被摧毀。