快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

肯亞反政府示威爆警民衝突 至少10死數百人被捕

中央社／ 奈洛比7日綜合外電報導
肯亞首都奈洛比市郊今天爆發警方與抗議者衝突。 美聯社
肯亞首都奈洛比市郊今天爆發警方與抗議者衝突。 美聯社

肯亞首都奈洛比市郊今天爆發警方與抗議者衝突，人權組織和警方表示，至少10人在反政府示威活動中喪生，另有數百人被捕。

法新社報導，肯亞國家人權委員會（KenyanNational Commission on Human Rights）也指責警方與犯罪集團合作，在紀念「薩巴薩巴節」（Saba SabaDay）的年度遊行舉行前大量部署安全部隊，導致奈洛比市中心大部分地區空無一人。

「薩巴薩巴節」意指「七七」，是為了紀念1990年7月7日，肯亞人民在經歷時任總統莫怡（Daniel ArapMoi）多年的獨裁統治後，起義要求恢復多黨民主。

肯亞國家人權委員會在聲明中表示，已記錄到17個縣有「10人死亡、29人受傷」，但未提供更多細節。

肯亞國家警察局（National Police Service）今晚發布的聲明指出，死亡人數為11人，另有52名警察和11名平民受傷。

從中午左右開始，法新社記者看到人群與防暴警察爆發衝突，防暴警察朝小型集會發射催淚瓦斯，部分群眾則投擲石塊並進行破壞性搶劫。

肯亞年輕人對經濟停滯、腐敗和警察暴力感到不滿，再次參與抗議活動。上月示威活動演變成搶劫和暴力事件，造成數十人死亡，數千家商家被摧毀。

死亡 肯亞 警察

延伸閱讀

駭美疫苗機密遭FBI通緝？陸男米蘭機場被捕

港男疑前年台北夜店強制猥褻、4女衣服留有精液 再入境被捕起訴

安排2日本女飛新加坡賣淫9天 男馬伕遇掃黃與妓女同被捕

影／三重毒蟲搶奪84歲老奶奶 從後竹圍公園逃到碧華公園被捕

相關新聞

全島民避難計畫？沖繩與台灣的戰爭記憶對話

當我們與石垣島和與那國島的住民談話時，他們總是對於近期政府提出的「全島民避難」計畫感到擔憂。所謂的全島民避難計畫，指的是在戰爭爆發等情況下，將宮古島與八重山群島的12萬居民撤離到日本本土（包括九州與山口縣）的計畫。此處政府所設想的戰爭，指的自然是臺海兩岸的衝突。對於政府的避難計畫，沖繩縣知事玉城丹尼也表示支持。

安倍晉三逝世3週年 李逸洋前往墓前獻花致意

駐日代表李逸洋今天出席於山口縣長門市舉行的「安倍晉三前首相追思會」。活動開始前，李逸洋夫婦特別前往安倍墓前獻花致意，代表...

肯亞反政府示威爆警民衝突 至少10死數百人被捕

肯亞首都奈洛比市郊今天爆發警方與抗議者衝突，人權組織和警方表示，至少10人在反政府示威活動中喪生，另有數百人被捕

達賴喇嘛慶90大壽 戴Team Taiwan帽看三太子表演

西藏精神領袖達賴喇嘛6日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）過90大壽，前往祝壽的台灣民眾獻上繡有Team ...

中國若武力犯台 西方將面臨俄羅斯開闢第二戰線？專家：確有可能

北約秘書長呂特接受紐約時報雜誌專訪時，罕見提及台海情勢，警告中國大陸國家主席習近平若決定攻打台灣，將首先通知並要求俄羅斯...

以色列商人計畫打造加薩「蔚藍海岸」 能獲川普支持？

英國金融時報披露，以色列商人與美國波士頓顧問公司（BCG）正秘密規畫要在加薩打造「川普蔚藍海岸」和「馬斯克智慧廠區」。而他們不僅將此計畫告知川普政府，英國前首相布萊爾（Tony Blair）成立的機構也參與其中。以色列總理內唐亞胡7月6日晚間動身前往華府談加薩停火時表示，以色列和美國總統川普已改變中東的面貌，且有機會和能力進一步改變。川普是否仍未放棄將加薩打造成「蔚藍海岸」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。