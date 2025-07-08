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安倍晉三逝世3週年 奈良醫師回憶救援過程

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本前首相安倍晉三2022年在奈良市遭槍擊身亡，今天是他的3週年忌日。 中國新聞社
日本前首相安倍晉三2022年在奈良市遭槍擊身亡，今天是他的3週年忌日。 中國新聞社

日本前首相安倍晉三2022年在奈良市遭槍擊身亡，今天是他的3週年忌日。醫師中岡伸悟在事發現場附近經營診所，他當時也參與急救，至今仍在思考作為醫師，該如何處理類似事件。

「讀賣新聞」今天報導，2022年7月8日上午11時30分過後，診所內患者的家屬突然大喊「安倍被槍擊了」、「醫師趕快過去」。這間診所就位在事發現場前方的大樓。

中岡趕到現場後，發現安倍臉色蒼白，已經失去呼吸，且瞳孔放大，按壓安倍的指甲根部也沒有反應，他因此研判安倍大量出血，「陷入危險狀態」。

中岡原本打算使用診所內的自動體外心臟去顫器（AED），但是當時安倍疑似處於心臟停止狀態，AED無法電擊，而且當時也沒有輸血設備的狀況下，他心想，「救護車應該馬上就到」。在救護車抵達現場後，他注視著急救人員幫安倍心臟按摩。

奈良市消防局指出，救護車在槍擊案發生後約10分鐘抵達現場。中岡正準備要告知醫護人員安倍的狀況，就看著安倍被送走，並祈禱「希望奇蹟出現」。而他在當晚得知安倍過世的消息。

目前67歲的中岡在事後不斷思考，遇到類似要怎麼處理，像是當時知道救護車需要10分鐘才能抵達的情況下，也許能透過插管來確保呼吸道暢通；若能跟急救人員交談的話，或許能正確傳達安倍身體的緊急程度。

每當他通勤開車經過現場前方，腦海總會浮現安倍的身影。

中岡說道：「沒人知道何時會遇到悲慘的狀況，希望能與急救人員共享資訊，以及充實急救設備，以便在緊急情況發生時得以適當地救治病患」。

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