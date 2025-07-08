聽新聞
0:00 / 0:00
達賴喇嘛慶90大壽 戴Team Taiwan帽看三太子表演
西藏精神領袖達賴喇嘛6日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）過90大壽，前往祝壽的台灣民眾獻上繡有Team Taiwan的帽子、衣服，達賴喇嘛高興收下，立刻將帽子戴上。達賴喇嘛也觀賞來自台灣、背著國旗的三太子表演，微笑揮手致意。
根據達賴喇嘛社群平台上的影片，台灣宗教團體成員在達賴喇嘛慶生活動現場為達賴喇嘛獻唱，其中一人為達賴喇嘛獻上有Team Taiwan字樣的球帽、球衣，達賴喇嘛收下後，將帽子戴上，並輕摸獻禮者的臉龐表達祝福。
達賴喇嘛也一度也停下腳步，看背著國旗、捧著壽桃燈飾的電音三太子表演，並揮手致意。
7月6日是達賴喇嘛的生日，西藏宗教高層2日在達蘭薩拉開會，達賴喇嘛也透過影片致詞，宣布將會轉世，讓藏人振奮不已。
達賴喇嘛除對外宣布「轉世制度將會繼續」，並明確指出甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是「唯一有權認定轉世靈童的單位」，讓企圖掌握指定轉世靈童權力的中國當局相當不悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言