達賴喇嘛慶90大壽 戴Team Taiwan帽看三太子表演

西藏精神領袖達賴喇嘛6日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）過90大壽，前往祝壽的台灣民眾獻上繡有Team Taiwan的帽子、衣服，達賴喇嘛高興收下，立刻將帽子戴上。達賴喇嘛也觀賞來自台灣、背著國旗的三太子表演，微笑揮手致意。

根據達賴喇嘛社群平台上的影片，台灣宗教團體成員在達賴喇嘛慶生活動現場為達賴喇嘛獻唱，其中一人為達賴喇嘛獻上有Team Taiwan字樣的球帽、球衣，達賴喇嘛收下後，將帽子戴上，並輕摸獻禮者的臉龐表達祝福。

達賴喇嘛也一度也停下腳步，看背著國旗、捧著壽桃燈飾的電音三太子表演，並揮手致意。

7月6日是達賴喇嘛的生日，西藏宗教高層2日在達蘭薩拉開會，達賴喇嘛也透過影片致詞，宣布將會轉世，讓藏人振奮不已。

達賴喇嘛除對外宣布「轉世制度將會繼續」，並明確指出甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是「唯一有權認定轉世靈童的單位」，讓企圖掌握指定轉世靈童權力的中國當局相當不悅。