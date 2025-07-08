李強會晤WTO秘書長 稱將推更多開放措施拚經濟

中國國務院總理李強7日會見世界貿易組織秘書長伊衛拉時表示，中國有能力推動自身經濟持續發展，今年將推出更多自主和單邊開放措施；伊衛拉則表示，考慮到對其他地區可能的影響，中美兩國需繼續進行對話。

李強應邀於5至8日赴巴西里約熱內盧出席金磚國家（BRICS）峰會。據中國外交部今早發布的消息，李強在當地時間7日會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。

李強表示，當前世界貿易局勢發生很大變化，單邊主義、保護主義愈演愈烈，國際經貿秩序受到嚴重衝擊。中國有信心、有能力推動自身經濟持續健康發展。今年將實施更加積極的宏觀政策，推進擴大內需戰略，展開提振消費專項行動，14億多人的超大規模市場將持續釋放巨大需求；還將推出更多自主開放和單邊開放措施。

李強也提到，中國將繼續積極支持世界貿易組織改革發展，加快完善貿易規則，推動世界貿易組織第14屆部長級會議取得成功，達成更多實際成果。

據中方消息，伊維拉表示，當前多邊貿易體制受到衝擊，世界貿易組織成員應加強對話合作，維護多邊貿易體制，促進可持續發展。世界貿易組織高度讚賞，中國長期以來對最低度開發國家提供的支持和幫助，積極評價中方在多邊貿易體制中的重要作用，期待與中方及其他成員一同推動世界貿易組織改革，營造開放、包容的貿易環境。

伊衛拉在X平台上表示，在金磚國家峰會期間，與李強進行富有成效的會面，會面聚焦於當前全球貿易環境中的挑戰和擾亂。李強強調多邊和基於規則的方法的重要性；伊衛拉則表示，考慮到對世界其他地區可能造成的影響，中國和美國需要繼續進行緩和緊張局勢的對話。

據中國外交部先前公布的消息，應埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）邀請，李強還將於9至10日對埃及進行正式訪問。