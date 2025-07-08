中國若武力犯台 西方將面臨俄羅斯開闢第二戰線？專家：確有可能

北約秘書長呂特接受紐約時報雜誌專訪時，罕見提及台海情勢，警告中國大陸國家主席習近平若決定攻打台灣，將首先通知並要求俄羅斯總統普亭同步對北約發動攻擊以牽制歐洲。基輔獨立報指出，這種情況在實質上等同於核武超級強權之間爆發全球戰爭，而許多專家同意，這種情境其實離現實並不遠。

北京與莫斯科已強化雙邊聯盟，目標在於推翻美國作為全球超級強權的地位，這種合作最明顯體現在中方對俄羅斯入侵烏克蘭的支持。與此同時，北約仍在應對俄烏戰爭，以及美國總統川普任內形成的內部裂痕。激化這種混亂對中方有利，中方可在確保北約注意力維持分散的同時，推進自身領土野心。

澳洲陸軍退役少將萊恩（Mick Ryan）表示，如果中國認定武統是唯一選項，「他們會竭盡所能，確保歐美同時面對越多越好的分散挑戰。」

香港南華早報4日獨家報導，中國大陸外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會談時表示，北京無法承受俄羅斯在烏克蘭失敗，原因是擔心美國接下來會把全部的注意力轉向中方。

位於基輔的新歐洲中心東亞專家娜布蒂爾斯卡（Nataliya Butyrska）表示，王毅的說法凸顯出中國在歐陸消耗西方資源的戰略意圖。

專家們早已警告，中國正密切關注俄羅斯入侵烏克蘭，從中汲取未來可能入侵台灣的經驗教訓，而且關注不僅限於軍事層面。布蒂爾斯卡說：「中國正密切觀察西方對俄羅斯行動的反應，並在跨大西洋團結可能出現裂痕之際，看到自身的機會。」

報導指出，俄中關係的共生本質使得中國若對台動武，對莫斯科也可能構成重大助益。布魯金斯研究院非常駐資深研究員漢密爾頓（Dan Hamilton）指出，「俄羅斯不需要中國請求，也會設法讓北約分身乏術，更可能趁台灣遭入侵之際，在歐洲進行某種進一步的侵略行動。」

烏克蘭和西方官員持續示警，俄羅斯攻擊北約領土，例如波羅的海國家，正成為日益可能的情境。歐洲對外關係委員會（ECFR）的安全與北約專家格朗（Camille Grand）就同意，如果亞洲爆發重大危機，俄羅斯確實可能試圖利用美國聚焦台灣局勢時測試北約反映，並進一步挑戰歐洲的安全。

即便是較為謹慎的觀點，也未排除中俄在中方武統台灣時進行協調的可能性。位於布拉格的國際關係研究所的中國問題研究員什維茨（Jan Svec）指出，北京的理想情況是透過非軍事手段拿下台灣，並避免與西方爆發更大規模的衝突。

然而，他也表示，儘管中國採取軍事行動的可能性較低，但也並非不可能。如果局勢升級，中國政府決定武力犯台，那麼與俄羅斯協調就有一定的合理性。