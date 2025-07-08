波蘭強化德國立陶宛邊境檢查 再逮非法移民

波蘭自7日起強化與德國、立陶宛的邊境檢查，作為對非法移民壓力升高的回應措施。根據當地媒體報導，強化邊境檢查首夜即查獲1名愛沙尼亞駕駛試圖將4名疑似阿富汗非法移民從立陶宛運入波蘭。

根據波蘭通訊社報導，此舉主因是德國自2023年起在與波蘭邊境啟動管制，並持續將境內非法移民遣返回波蘭。

路透社指出，德國於2023年10月以阻止非法越境為由，針對與波蘭、捷克邊界重新實施抽查措施，之後進一步擴大至全國邊境。

波蘭電視媒體TVN報導指出，德國警察在無須進行庇護程序的前提下，立即將非法越境者驅逐回波蘭。根據德國警方提供TVN的數據，僅2024年即有9369人被拒於德波邊境之外，其中以烏克蘭人、阿富汗人與敘利亞人為主。

波蘭邊境地方民眾對此政策日益不滿，總理圖斯克（Donald Tusk）於7月1日宣布強化波蘭邊境管制。他說：「與過去不同，德國方面拒絕允許從各個方向前往德國的移民進入其領土尋求庇護。」

午夜時分，波蘭邊防軍在德國邊境設立52個檢查站，包括41個道路檢查站、8個鐵路檢查站及3個過河檢查站。

除了德國邊境外，波蘭政府也在立陶宛邊界增設13個檢查點。根據波蘭共和報（Rzeczpospolita）指出，自封鎖白俄羅斯邊界後，許多移民先前往白俄羅斯，再從立陶宛與波蘭邊界進入，成為新的移民通道。

今年至今已有251名非法移民自立陶宛過境至波蘭，比2024全年還多，主要來自索馬利亞、摩洛哥與阿爾及利亞。

波蘭內政部發言人多布任斯基（Jacek Dobrzyński）說：「我們正在與非法移民鬥爭，這不是針對誠實旅行和合法跨境的波蘭、立陶宛、德國或任何其他公民。」