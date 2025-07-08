中國留學生在日本多益當槍手 803考生成績作廢

一名中國留學生涉嫌在日本多益（TOEIC）英文能力檢定考試中當槍手，協助他人作弊，今年5月遭逮捕。主辦多益的協會昨天表示，自2023年5月以來有803人以該男的住址或類似住址報考，這些人可能作弊，成績全部作廢。

現年27歲就讀日本京都大學大學院（研究所）2年級的中國籍男子已被列爲被告，他涉嫌在東京都板橋區的多益英文檢定考當槍手，被警方逮捕。該男疑似把答案傳給其他考生，在口罩內藏小型麥克風，身上也帶著眼鏡型電子機器「智慧眼鏡」等物品。

主辦「多益」考試的國際商務交流協會（IIBC，位於東京）表示，調查2023年5月以來考生履歷的結果，與該名中國籍被告寫同一住址或同一住址僅房號不同的考生共有803人。協會研判，這是濫用以住址決定考場這措施的手法，這些考生在考場可收到該男的解答。

協會宣布，這些考生有803人，過去的考試成績全部無效，且今後5年報考資格予以剝奪。如果有學校、企業想查詢相關訊息，協會將做出回應。

受到此事件的影響，協會自6月起，對住址等有疑問的考生，要求出示確認身分的證件。此外，考試前會確認考生是否關掉手機電源或確認眼鏡的功能。

協會考慮在考場設探測手機的電波，也將繼續調查是否有其他類似的作弊案件。