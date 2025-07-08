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德州洪災慘重 肇因川普砍經費？甩鍋卸責：沒人能料到

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
德州暴洪造成慘重生命損失，民眾怪罪警報發得太遲。圖為洪水稍退後，援救人員清理橋面及附近道路。美聯社
德州暴洪造成慘重生命損失，民眾怪罪警報發得太遲。圖為洪水稍退後，援救人員清理橋面及附近道路。美聯社

上周美國德州豪雨引發的洪災已造成至少八十二人喪生，搜救人員六日持續尋找遭洪水沖走的數十名失蹤者。氣象預報員則提醒，洪水恐再來襲。美國總統川普說，十一日可能視察德州。他三度競選總統，都拿下此一「紅州」（紅色為共和黨代表色）的選舉人票。

德州公共安全廳廳長馬丁六日記者會中直言，各位會看到罹難人數攀升。共和黨籍德州州長艾波特說，全州所有洪水災區已知有四十一人失蹤。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七日報導，德州中部部分地方已連六天下雨。而德州中部七月的平均降雨天數僅約五天，降雨量約五十點八毫米。美國國家氣象局（ＮＷＳ）的德州奧斯丁人員預估，行進緩慢的暴風雨將在短期內降下五十點八至一○一點六毫米的雨量，局部地方甚至可能達二五四毫米。

外界關切天氣預報和相關聯邦機構經費在川普第二任遭大幅刪減，導致德州天災預警系統未發生作用。對此川普不以為然，認為這次洪災是「百年一遇的災難」，「沒人能料到」。

至於有人質疑為何不更早發布警報、不更早疏散熱門露營區的遊客，川普歸咎民主黨籍前總統拜登，指控這是「拜登搞出來的；那不是我們弄的」。被問到ＮＷＳ人員和預算被砍的問題時，川普直言，不會重新聘僱氣象人員。

對於是否因此次洪災而改變將逐步解散聯邦緊急事故管理總署（ＦＥＭＡ）計畫的心意，川普說，「有關ＦＥＭＡ的事，我們可以以後再談」。曾表明救災工作應由州層級處理的川普，也已簽署「重大災難聲明」，撥出聯邦資源給德州。

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