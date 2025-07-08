金磚國家領導人峰會 大陸高喊維護多邊主義
金磚國家（BRICS）領導人峰會6日舉行，峰會發表《里約熱內盧宣言》，雖不點名批評美國關稅政策，然而大陸總理李強提到當前單邊主義、保護主義抬頭，指金磚國家應獨立自主，籲維護多邊主義。
李強這番表態，被認為北京試圖團結金磚國家，共同抗擊川普政府發出的關稅脅迫。
另針對美國總統川普6日警告，任何與金磚國家「反美政策」結盟的國家，將被加徵額外10%關稅，大陸外交部發言人毛寧昨（7）日回應，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡議開放包容，合作共贏，不搞陣營對抗，不針對任何國家。她重申，中方一貫反對關稅戰、貿易戰，反對以關稅作為脅迫施壓的工具，肆意加徵關稅不符合任何一方利益。
新華社報導，李強在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會上以「和平與安全、全球治理改革」為題發表談話指出，當前國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，多邊機制權威和效能減弱。金磚國家應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。
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