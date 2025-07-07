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俄羅斯交通部長才被普亭開除 幾小時後竟離奇身亡

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄羅斯交通部長史塔洛沃伊七日才被總統普亭免職，幾小時後就被發現在家中自戕身亡。圖為他5月赴克里姆林宮。路透
俄羅斯交通部長史塔洛沃伊七日才被總統普亭免職，幾小時後就被發現在家中自戕身亡。圖為他5月赴克里姆林宮。路透

俄羅斯媒體報導，俄國交通部長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）7日一早才被總統普亭免職，幾小時後就被發現在家中自戕身亡，遺體旁還有槍枝。

史塔洛沃伊曾任俄國庫斯克州州長，自去年5月至今年7月7日擔任交長。

克里姆林宮官網7日可見史塔洛沃伊被開除的新聞稿，但未詳述原因。俄國調查委員會則聲明，其遺體在他家中的私家車內發現，頭部有槍傷。

俄媒報導稱，俄國正值民航運輸繁忙的假期，但因烏克蘭發動無人機襲擊，使俄國國籍航空公司3天內取消485個航班、88個航班被迫改道及1900個航班誤點，估計共造成數十億盧布（1盧布約台幣0.37元）的經濟損失。

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俄羅斯交通部長史塔洛沃伊七日才被總統普亭免職，幾小時後就被發現在家中自戕身亡。圖為2人1月在莫斯科會面。路透
俄羅斯交通部長史塔洛沃伊七日才被總統普亭免職，幾小時後就被發現在家中自戕身亡。圖為2人1月在莫斯科會面。路透

生命線 航班 遺體

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