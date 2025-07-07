菲律賓收容洛興雅難民 延續人道主義傳統

延續人道主義傳統，菲律賓政府最近收容8名來自孟加拉和緬甸的穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）難民。自2019年迄今，菲律賓政府累計已收容4批、約30名洛興雅難民。

菲律賓外交部今天發布新聞稿表示，這8名洛興雅難民是於3日抵達馬尼拉，其中一人表示，很高興可以獲得重新開始的機會。

2017年，緬甸軍以討伐叛亂為名，對洛興雅人進行大規模鎮壓，數以萬計的洛興雅人透過陸路或海路，逃至鄰近國家。直到今天，仍有許多洛興雅人冒著生命危險，以偷渡方式前往其他國家。

菲律賓政府於2019年與聯合國難民署（UN RefugeeAgency）及其他機構推出「輔助途徑」（CPath）計畫，迄今收容了4批洛興雅難民，總計約30人。

「輔助途徑」計畫是透過教育，為洛興雅難民提供合法入境及在菲律賓居留的途徑，保障他們的安全與基本權利，最終得以自力更生。

菲律賓有收容國際難民的傳統，聯合國難民署2017年曾刊文介紹，自1917年開始，菲律賓至少收容了9波難民，包括俄羅斯人、猶太人、西班牙人、中國人、越南人、伊朗人、中南半島難民及東帝汶難民。

今年1月，菲律賓政府也暫時收容了大約300名擔心塔利班（Taliban）政府迫害、等候前往美國的阿富汗人。