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朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

黎巴嫩回應華府提議真主黨繳械 美國特使：非常滿意

中央社／ 貝魯特7日綜合外電報導

華府提出讓黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）解除武裝的要求，貝魯特當局也做出回應後，美國駐土耳其大使暨敘利亞問題特使巴瑞克今天表示，他對黎國的回應相當滿意。

法新社報導，真主黨在最近一次與以色列的戰爭中元氣大傷。在以黎衝突過後上台的黎巴嫩領導人矢言只會讓政府軍持有武器，同時要求以色列遵守去年11月與真主黨達成的停火協議。該協議尋求結束雙方1年多來的敵對狀態。

巴瑞克（Thomas Barrack）與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面後，舉行記者會時表示：「我對回應非常滿意。」

巴瑞克指出：「這是經過深思熟慮的（回應）。我們正在擬定一項前進的計畫。要做到這一點，我們需要對話。貝魯特當局提出一些讓我們印象深刻的事物。」

他補充說：「現在需要的是…深入細節，我們正要這麼做。我們雙方致力於細節和討論出解決方案，我對此樂見其成。」

黎巴嫩總統府於社群媒體X發文說，總統奧恩已向巴瑞克提出「全方位解決方案的構想」。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）昨天強調，這個武裝組織不會因為以色列的脅迫就投降或放下武器。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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